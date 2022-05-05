大學請願全面遠距未果 教育部另闢生路台大政大均適用

大學近日受疫情影響為安置確診、隔離學生忙到焦頭爛額，大學盼暫停實體教學方能緩解檢疫壓力，但教育部認為不合現有停課規範未准許大學全面遠距教學，但教育部日前已於5月3日與大學召開線上會議，同意於現有停課標準下，大學課程若有學生確診或為密切接觸者，授課教師可與學生討論採遠距教學至學期末。

根據教育部日前公告大學停課標準，若班級內出現確診者則暫停實體課程1至3天，若班級內無密切接觸者即可恢復實體課程，若有密切接觸者則需篩檢並停課10日。學校若有三分之一以上科、系、所班組暫停實體課程10天，全校才會進入全校停課。

但停課方式不足以因應大學近日確診人數增加，一名政大高層指出，大學其實希望全面遠距教學，依去年三級警戒經驗，只要學校暫停實體課程7成學生都會自動返家，或者是讓健康的學生返家改用遠距教學，若學生持續上實體課程宿舍就會混居，補助再多錢都難以擺脫防疫人力、物力不足的窘境。

據了解，日前國立台灣大學系統三校已經和教育部召開線上會議，討論停課事宜。由於教育部之前已駁回部分大學全校遠距到期末的申請，教育部現階段仍不允許大學全面遠距。

台師大指出，5月3日時各大學又和教育部開會，教育部於線上同意，在不許全面遠距且符合現行停課標準前提下，允許大學內若課程有學生確診或為密切接觸者，授課教師可與學生討論採遠距教學至學期末，供大學作為彈性措施。

台大、台師大同為聯盟學校，兩校行事曆規劃期程均相同，於5月4日起開始執行上述彈性措施，目前北部國立大學亦有政治大學比照辦理。