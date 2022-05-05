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台南應大男學生霸凌同班特教生引發公憤 校方協調善後
台南應用科大一名學生昨天在校園對同班的特教生施暴，不但痛罵、推擠，甚至使出「大外割」將人摔倒在地；有學生看不下去將影片上傳網路引發熱議，網友形容施暴學生是「南應大一支刺」；校方表示，第一時間召集當事學生、授課教師了解、輔導，並聯繫雙方家長進行後續協調，對於校園霸凌及暴力行為予以譴責，更不容許此事件再次發生。
目睹的學生表示，「遭霸凌的同學患有亞斯伯格症還有情緒障礙，同班同學不但沒有包容他、還經常挑釁、捉弄；上體育課的時候還有人拿球K他...」。
對此事件台南應用科大表示，關於昨天下午發生「學生糾紛一事，校安單位第一時間就介入處理、聯絡雙方家長協助善後。
校方表示，由於其中一名學生為特殊生，學校也立即啟動班級輔導，強化學生法治與品格教育，維持校園友善、有愛、包容的教育環境。
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