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教育部函釋不清學校自行解讀 遠距教學恐領不到鐘點費

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
全教產說，目前各縣市校園防疫措施不一、基層老師無所適從，要求教育部擬定相關配套。圖為教育部。本報資料照片
全教產說，目前各縣市校園防疫措施不一、基層老師無所適從，要求教育部擬定相關配套。圖為教育部。本報資料照片

全國教育產業總工會今天表示，因應教師居家隔離上課規定，教師若受疫情影響在家採遠距教學，但學校則需再排定一名教師協助教學、維護秩序等，但近日接獲基層教師反映，學校逕自解讀鐘點費僅能支付給於現場協助的教師，導致在家遠距教學的教師無鐘點費可領，形同做功德。

因應國內疫情，不少教師也受居家隔離。但近日全教產就接獲基層教師反映，教育部國教署於4月20日發布教師居家隔離相關函釋說明，學生在校上課，課務可由學校以遠距教學、調課、課務代排等方式處理。若採遠距教學，得比照高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點，再排定教師擔任遠距合作教師，協助班級經營、秩序維護等。

但全教產指出，函中寫明教師可採遠距教學，並由學校排定另一教師於教室現場協助。但各校解讀，鐘點費僅支付給現場協助教師，而遠距上課教師則無鐘點費可以領，領取鐘點費的本土語言、族語支援教師恐0收入，讓教師形同有勞務付出卻無相對報酬。

全教產也說，也接獲多所學校教師表示，學校於下班後臨時通知隔天預防性停課，且要求教師隔天不可入校且要先去快篩，但卻被人事室要求請事、病假，教育局人事室則表示目前的確無適當假別，該狀況同樣也在等教育部說明。

全教產說，目前各縣市校園防疫措施不一、基層老師無所適從，要求教育部擬定相關配套。

遠距教學 居家隔離

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