飆30度高溫學校不給開冷氣 教育部：可向教育局處反映

行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠日前才剛大動作宣傳「班班有冷氣」政策，強調22縣市中小學都已經安裝好。沒想到近來天氣炎熱，且溫度已達標，卻有學校不讓學生開冷氣，還有學生酸是「裝置藝術」，甚至遭青年團體酸是「班班裝冷氣」。

教育部對此表示，若校方達到氣溫條件卻不允許開冷氣，可向各該主管教育局（處）反映，以即時處理。

台灣青年民主協會日前接獲學生陳情，「班班有冷氣」政策原訂 5 月上路，儘管如今學校教室內冷氣都已經裝好，教育局處也通知學校可以開冷氣，但許多老師或校方人員卻仍「狀況外」。從本周一到今天，全國各縣市氣溫陸續飆破30度，各縣市卻發生學生希望能開冷氣，但學校卻不允許。

青民協指出，有新北市學生見冷氣裝好，向主任詢問冷氣如何開啟，主任卻回覆「氣溫不到標準，不能開」，他只好拿出中央氣象局高達32度的溫度預報，向主任理論。沒想到，主任只不斷重複，「那是你自己測的，學校測到的沒那麼高，學校決定開冷氣要由學校量測到的溫度為標準，現在不能開就是不能開」。

青民協也說，新北其他國中生也遇到老師說「學校還沒收到教育局公文，現在開冷氣會出問題」的答覆，讓學生看著裝好的冷氣，批評說「到底是冷氣還是裝置藝術？」

教育部今天表示，在經濟部、台灣電力公司、行政院公共工程委員、教育部等各單位、各地方政府及學校努力下，已於今年2月底前完成公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設，於今年3至4月完成4階段壓力測試，4月25日也會同22縣市辦理啟動儀式。

教育部表示，公立國民中小學冷氣電費，自今年已透過中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款編入各縣市的年度預算。以每間班級教室裝設2台冷氣，每年5月、6月、9月及10月計88天、每天8小時設算，同時，每校也再額外增加20%之電費補助額度，供學校彈性因應。

不過教育部也說，上述的月份及天數是用來設算電費的基準，並非冷氣使用的限制。

教育部說，依教育部函發「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，只要室內溫度超過28度，就可以開啟冷氣。若校方於達到氣溫條件，不允許開冷氣，可向各該主管教育局（處）反映，以即時處理。