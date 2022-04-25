傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

外傳台灣首府大學校長今天向一級主管及系主任「宣達董事會決定」，台首大將向教育部「申請停招」；台首大校長張淑中表示，實情是校方接獲董事長指示，「思考往大學部停招、研究所續辦方向經營」，但一切還在校內討論階段；台首大到今天為止招生營運都正常，並沒有決定停招。

張淑中提出三點聲明強調，一是台首大校務持續改善，並不在大學退場機制專案輔導學校名單。二是學校至今都正常營運，且教職員工正常發薪、沒有減薪停薪。三是休閒、幼教兩研究所今年招生率100%且都完成報到。

張淑中表示，學校營運前幾年確實有困難但正持續改善；即使到最後真的決定大學部停招，也必須依正當程序，要經過校務會議決定、送交董事會通過，再呈報教育部核准，傳出「已決定停招」這樣的說法讓人感到意外。