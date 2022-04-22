高中專業群科甄選不延期 1.2萬考生明起上場應試

高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗將於明日（4/23）登場，台北市術科測驗則訂於後天24日，111學年度共計83校、324科班、組辦理，1萬2443名考生報名，預計錄取7909名。近日疫情受影響但不延期辦理，提醒學生需戴口罩、量體溫應試。

教育部指出，特色招生專業群科甄選入學術科測驗將於明日進行，台北市術科則定於4月24日舉行。因應因日疫情，提醒考生配合各招生學校指示量測體溫及戴口罩應試。

教育部指出，高級中等學校特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的選才機制，測驗內容包含手繪製圖、食材辨識、廚藝烹調、基本手工具操作、眼部彩妝設計等，提供具有職業或技能性向發展潛質的國中生升學技術型高中，培育國家技術人才。

因應疫情影響，教育部也提醒考生，務必配合各招生學校相關作業流程，包括量測體溫及配戴口罩應試，並依中央流行疫情指揮中心最新防疫措施之指示辦理，以維護師生健康及考試權益。