統測不延期4月30日如期登場 教育部將再擴充防疫試場

技專校院入學測驗中心日前表示，統測考生如被匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，將安排於隔離試場應試。教育部長潘文忠出席立法院教育文化委員會前受訪表示，統測將如期舉行，但因應近日疫情變化防疫試場、監試人員將再擴充。

111學年四技二專統一入學測驗訂於4月30日至5月1日舉行，技專校院入學測驗中心日前指出，至5月1日前，統測考生若被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，考生及所屬學校請主動通報測驗中心勿私自參加考試，違者將取消考試資格。

統測考生若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，則規劃於全國22縣市特定分區，依考生類別和原選填考試地區分配隔離試場。

國內新冠肺炎確診人數日益增加，潘文忠說，統測將會如期舉行，且將比照去年最高防疫規格。但因應國內近期疫情變化，防疫備用試場、監試人員將會再擴充，並和個縣市交通單位做好聯繫，協助受隔離考生完善交通接送。

潘文忠說，由於確診考生則不得參加考試，但因統測不補考，後續升學將採外加名額補救，充分照顧考生權益。也提醒考生近日多加留意身體健康、盡量避免出入人潮眾多場所。