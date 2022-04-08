泰山高中與智泰科技產學合作 首創AI教育中心
新北市政府推動AI大教育計畫，將人工智慧課程向下扎根國中小校園，期待高中職學校運用產業技術與資源，共同培育具備實作、創新及跨域力的AI人才。智泰科技特捐贈2500套AI圖像辨識工具軟體給新北市50所高國中學校，攜手產官學合作，為新北學子植入AI新思維。
新北市泰山高中昨天舉行「智泰科技公司與泰山高中產學攜手AI教育中心」揭牌儀式，希望成為新北市人工智慧推動教育基地，推動AI教育、培訓與創新，未來也將推動人工智慧三級認證，測驗合格後頒發證書，並協助辦理種子教師培育，協助研發與應用相關諮詢與資訊交換。
泰山高中孔令文校長表示，感謝智泰科技捐贈「VisLab AI圖像辨識工具軟體」並協助AI教學師資培訓，認證課程與教材開發，提升新北學子AI素養與競爭力，厚實未來科技產業人才培育。泰山高中學生利用這套軟體參加「全國圖像檢測競賽」辨識率高達9成5以上，榮獲全國第二名佳績。未來，希望透過AI教育中心成立，推動學校人工智慧教育扎根，以提升新北市AI人工智慧素養競爭力。
VisLab為智泰科技耗時數年自主開發的AI模型訓練套裝軟體，可應用於各行各業上。透過簡易且可視化的操作介面，讓未曾學習過程式語言或不孰悉AI資料庫的人士，都能藉VisLab立即應用AI技術所帶來的便利性，將產業經驗傳承。智泰科技許志青董事長表示，在VisLab中有分類、偵測與分割功能，每種功能都具備標記、訓練與驗證工具，使用者透過圖片輕鬆進行標記，標記後可依據需求調整參數進行訓練，目前已有36種網路模型可供訓練運用，未來智泰科技VisLab將持續串起人與AI間的良性互動。
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