雙語國家恐弱化學生學習力 台大教授批：烏魯木齊政策

台灣語文學會發起「反對2030雙語國家」連署，迄今已獲得逾1700人支持，其中逾400位來自全國大專校院，反對雙語國家獨尊英語。學者就痛批，雙語國家是經濟主導文化，進而壓倒文化的政策，「烏魯木齊（意指胡說）未經思考的政策。」恐導致學校犧牲教學品質，或是相同觀念需講解多次，弱化學生吸收力，「不僅是笑話，還可能延伸成災難。」

台灣語文學會今天召開記者會，中研院語言所研究員江敏華提出反對雙語國家理由，雙語國家是將英語無限上綱，忽視台灣多語社會的事實，台灣的本土語言恐淪為海邊的漂流木。

再者，江敏華也說，各級學校力推的全英語授課缺乏可行性，學校老師可能犧牲教學品質，將過去用中文一次就能說明白的概念重複講解，學生吸收的知識大不如前，恐弱化學科能力，甚至加速部分學生提早放棄學業。無論在文化認同、學生學習、階級分化上都可能造成不良影響。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩則指出，雙語國家政策是由經濟主導文化，進而想壓倒文化，以為將全英語落實於體育、數學等學科就能提升學生英語水準，但老師恐要花更多時間重複解釋，教學內容進而遭到稀釋、師生間缺乏討論，恐導致學生理解觀念下降，變成教得少、吸收亦少，「不僅是笑話，甚至可能延伸成災難。」

台灣文化政策研究學會常務理事王俐容則說，國發會關注的是產業跟經濟，但未意識到雙語國家是語言政策，語言政策理應歸文化部，但《國家語言發展法》中台灣不同語言方針又散見於各部會，如閩南語、東南亞語歸教育部，客語屬客委會，文化部則管手語跟閩東語。文化部才應該提出完整的國家語言政策，否則台灣根本沒有語言政策。

清華大學華文文學研究所教授陳淑娟談到，台灣曾經歷皇民化、獨尊華語運動，本土語言曾經奄奄一息，如今轉型正義才要開始，雙語國家政策又將大量資源挹注於英文，只會讓本土語言更卑微。

台灣語文學會要求，國際化、競爭力不等於英語化，政府應規劃本土語言優先的「多語言國家」改以多語台灣，英語友善為目標。並將「雙語國家發展中心設置條例草案」退回行政院，與「國家語言發展中心這是草案」一並研議。