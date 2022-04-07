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花蓮免費學生午餐將增有機蔬菜和豆奶 納入國際料理

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府將從下學年度起，增加學生午餐有機蔬菜和豆奶供應，並將納入國際料理。圖／衛生局稽查畫面、縣府提供
花蓮縣政府將從下學年度起，增加學生午餐有機蔬菜和豆奶供應，並將納入國際料理。圖／衛生局稽查畫面、縣府提供

花蓮縣免費學校午餐政策實施逾10年，縣府決定下學年度將增加供應有機蔬菜及豆奶；另外，縣內新住民人口約8000人，為尊重多元文化，也會選在新住民國家重要節慶時，設計相關的國際料理，讓學童從舌尖體驗異國文化。

花蓮免費學校午餐政策於民國99年起實施，104學年度起加入每周一次有機蔬菜政策。縣府持續優化，下年度起將每周增加供應一次有機疏菜，也就是學童每周將吃到兩次有機蔬菜；另也和鳳榮地區農會合作，每周一次供應在地產製的有機豆奶。

縣府教育處表示，111學年度國中小學生人數為2萬500人，以目前每周一次使用有機蔬菜每人增加6元餐費計算，每周兩次有機蔬菜約需增加529萬元，決標後將由得標廠商與花蓮市農會及壽豐鄉農會簽訂有機蔬菜供應合約。

農糧署輔導花蓮鳳榮地區農會，將花蓮農改場培育的「花蓮一號」大豆品種製成國產豆奶，過去每周一次提供花蓮中區鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉21所國中小學千餘名學生飲用。縣府也決定擴大到全縣施行，讓不能喝牛奶的小孩有營養補充。

教育處估計111學年度第一學期將供應20次，共41萬瓶，一學期約需1250萬元，其中農糧署補助937萬5000元、縣府配合款250萬元及鳳榮地區農會62萬5000元。

此外，縣府調查縣內新住民約8000人，人口數依序為中國大陸及港澳地區、越南籍、印尼籍、菲律賓籍與泰國籍等，為尊重多元文化，決定在菜單中融入新住民飲食文化，將挑選這些國家的重要節慶，設計融合在地學童口味的異國料理，在菜單中呈現。

教育處體健課長徐蔚文說，以前也曾供應過日式和風雞腿等菜色，但只是偶一為之，未來會做整體性規畫，因為菜單都是體健科與團膳業者共同擬定，一定可以做到，希望讓學童藉由用餐認識異國文化。

花蓮縣政府將從下學年度起，增加學生午餐有機蔬菜和豆奶供應，並將納入國際料理。圖／衛生局稽查畫面、縣府提供
花蓮縣政府將從下學年度起，增加學生午餐有機蔬菜和豆奶供應，並將納入國際料理。圖／衛生局稽查畫面、縣府提供

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