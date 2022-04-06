柯文哲稱班班有冷氣會跳電　潘文忠：是柯市長不了解

行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲則於近日批評，「不是說班班會停電，更可怕是班班會跳電。」教育部長潘文忠今天回應，冷氣機已做好獨立系統，也投入經費改善學校老舊的電力系統，前後投入了250億元改善，其中有5億就是給台北市，第一線投入非常多人力，「柯市長可能不了解，對辛苦投入的同仁不公平。」

台北市長柯文哲日前指出，「不是說班班會停電，更可怕是班班會跳電。」裝冷氣時，學校的供電契約容量應要上升，當年台北市推行班班有冷氣，單單改善學校的電路系統就花了16億。冷氣買了但電路沒有改變，開機的下場就是全校跳電，班班都停電之前會班班都跳電。

潘文忠今天回應，班班有冷氣政策自行政院公布後，便號招跨部會如經濟部、工程會、台電公司、能源局全面投入。設置班班有冷氣前，已盤整了所有中小學電力系統，盤整後預估投入250億，當中有5億是補助給台北市。

潘文忠談到，已經先做好冷氣機使用的獨立系統，也對學校老舊電力系統加以改善，目前正在做各項測試。柯市長可能誤解了整個班班有冷氣政策推行方式，第一線投入非常多努力，包含台電公司就有逾3000人投入，這些都是同仁的辛勞，柯市長可能不了解，對這些辛苦投入工作的同仁不公平。