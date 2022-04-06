快訊

25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」 母氣炸提告：他只是個孩子

歐陽娣娣與陳立農台北東區約會被拍 傅娟驚吐4字回應

柯文哲稱班班有冷氣會跳電　潘文忠：是柯市長不了解

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠稱，柯文哲可能誤解了班班有冷氣政策，但對第一線工作同仁不公平。報系資料照，
教育部長潘文忠稱，柯文哲可能誤解了班班有冷氣政策，但對第一線工作同仁不公平。報系資料照，

行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲則於近日批評，「不是說班班會停電，更可怕是班班會跳電。」教育部長潘文忠今天回應，冷氣機已做好獨立系統，也投入經費改善學校老舊的電力系統，前後投入了250億元改善，其中有5億就是給台北市，第一線投入非常多人力，「柯市長可能不了解，對辛苦投入的同仁不公平。」

台北市長柯文哲日前指出，「不是說班班會停電，更可怕是班班會跳電。」裝冷氣時，學校的供電契約容量應要上升，當年台北市推行班班有冷氣，單單改善學校的電路系統就花了16億。冷氣買了但電路沒有改變，開機的下場就是全校跳電，班班都停電之前會班班都跳電。

潘文忠今天回應，班班有冷氣政策自行政院公布後，便號招跨部會如經濟部、工程會、台電公司、能源局全面投入。設置班班有冷氣前，已盤整了所有中小學電力系統，盤整後預估投入250億，當中有5億是補助給台北市。

潘文忠談到，已經先做好冷氣機使用的獨立系統，也對學校老舊電力系統加以改善，目前正在做各項測試。柯市長可能誤解了整個班班有冷氣政策推行方式，第一線投入非常多努力，包含台電公司就有逾3000人投入，這些都是同仁的辛勞，柯市長可能不了解，對這些辛苦投入工作的同仁不公平。

班班有冷氣 北市 潘文忠

延伸閱讀

柯文哲稱比陳時中懂防疫 顏若芳：動起來 別只出一張嘴

柯文哲指會跳電 教育部：班班有冷氣含電力改善

【重磅快評】柯文哲的防疫專業 被小小一片口罩打敗了

柯文哲自主監測期到台中「無罩唱歌」 中市府：屬實將開罰

相關新聞

【專家之眼】耽擱30年：擴大招收國際生的必要與盲點

教育部宣布將推動大學院校內增設「國際專修部」；並於十年內要擴大招收僑外生，預計將從現行一萬四千名學位生來台就學，漸進擴增...

柯文哲稱班班有冷氣會跳電　潘文忠：是柯市長不了解

行政院推出班班有冷氣政策，台北市長柯文哲則於近日批評，「不是說班班會停電，更可怕是班班會跳電。」教育部長潘文忠今天回應，...

柯文哲酸冷氣政策讓「班班都跳電」 教育部出聲了

行政院推出班班有冷氣政策，卻被台北市長柯文哲批評「冷氣機買了裝上去，然後電路沒有改變，一開機的下場就是全校跳電，班班都停...

僑外生招不滿還設專修部？ 大學校長建議「做大餅」

教育部宣布「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，將採「重點產業系所招生」及「設立國際專修部」兩項策略，...

柯文哲指會跳電 教育部：班班有冷氣含電力改善

台北市長柯文哲今天表示，行政院推動「班班有冷氣」，可能會成「班班會跳電」。教育部稍晚指出，計畫包含學校電力改善工程，有補...

小三再爆始亂終棄校長包庇女教師體罰學童 校方調查　

去年獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，2月遭外遇「小三」臉書「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，控校長始亂終棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。