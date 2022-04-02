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回家作業竟會「鬼哭神嚎」 電子寶寶讓高中生收起衝動

聯合報 / 記者趙宥寧／桃園即時報導
桃園市壽山高中健康護理教師蔡秉兼在課堂中引入電子寶寶教材，讓高二生帶回家體驗三天兩夜的「震撼教育」。記者趙宥寧／攝影
桃園市壽山高中健康護理教師蔡秉兼在課堂中引入電子寶寶教材，讓高二生帶回家體驗三天兩夜的「震撼教育」。記者趙宥寧／攝影

現代學生早熟，但年紀輕若沒做好安全防護就嘗「禁果」，後果恐不堪設想。桃園市壽山高中健康護理教師蔡秉兼在課堂中引入電子寶寶教材，讓高二生帶回家體驗三天兩夜的「震撼教育」，過程中不僅讓學生親身體會小爸爸、小媽媽的辛苦，也建立孩子對於性教育的正確價值觀，還有不少父母聽到孩子抱怨嬰兒吵，還回頭告訴子女「你以前比這還吵」，逗得全家捧腹大笑。

蔡秉兼大學讀得是北醫大公共衛生，畢業後曾當業務，後來跑去讀台師大衛生教育所，十年前考上正式教師。他授課風格開放，上課拋問題給學生，學生也反饋教師。

蔡秉兼表示，青少年容易從網路認知「性」，電子寶寶課程也讓學生重新認識「性」，建立正確價值觀，並進一步引導到尊重多元性別、家庭相處、談戀愛，甚至是性騷擾、性侵害與性病。

走入蔡秉兼上學期初的健康護理教室，40多個電子寶寶前一個周末才剛被學生帶回家用力放電，全躺在地上充電，準備再輪到下一班「放電」。

電子寶寶的設定是一個月的新生兒，有黃皮膚、黑皮膚，體重約三公斤，它不僅會呼吸、微笑與打呼，還會透過哭鬧，要求照顧者替他餵奶、換尿布、拍打嗝及安撫。

若照顧者不慎讓它倒立，或摔到要害，生命值極有可能扣到歸零，所有互動都會被大數據紀錄成一份「驗屍報告」，教師再依報告結果給予學生成績。

壽山高中將該門課列為高二全學年必修，電子寶寶則是一切課程的開端。蔡秉兼說，現在教得是全面性教育，而性教育起源自家庭，包含如何在親情友情與愛情裡「愛與被愛」，透過電子寶寶，他也把球拋給家長，讓過去往往避談「性」的父母親，也有了機會教育的契機。

好比有學生將電子寶寶帶回家，結果半夜鬼哭神號，學生的妹妹跑去向媽媽告狀「希望姊姊跟電子寶寶睡外面」，媽媽則要妹妹換位思考「妳結婚後若老公嫌孩子吵要妳睡外面，妳不會難過嗎？」，適時的機會教育，即便妹妹仍不太甘願，也有機會轉換觀念。

電子寶寶課程結束後，蔡秉兼也發現學生的「擇偶條件」改變了。他說，照顧前學生想要白富帥、高富美，照顧完則要找有責任感且理性的伴侶，學生也會製作成果報告，並搭配教材，最後則用感恩收尾，長時間的建立學生價值觀。

政府力推2030雙語國家，蔡秉兼上學期開始也嘗試讓外師加入課程，他除了負責講課，外師也會協同描述，若學生聽不懂，他也在旁隨時解釋。

蔡秉兼也說，健康教育除了談性，他也協助孩子找回健康的身體，好比學生體態不佳，他也帶著全班一起健康管理，將每天吃的食物拍照上傳，有同學一個月瘦了六點多公斤，用正向案例帶動實質改變。

性教育

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