快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
智泰科技今日捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，供新北50校教學使用。圖／新北教育局提供
智泰科技今日捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，供新北50校教學使用。圖／新北教育局提供

隨著AI人工智慧應用蓬勃發展，扎根AI教育也成為地方政府推動方向。新北教育局與民間企業、學校等資源合作，在泰山高中建立AI教育基地，同時透過16所職探中心、11所科技中心的課程，往下扎根至國中、國小。而推動AI教育不能沒有硬體，智泰科技今日捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，供新北50校教學使用。

副市長陳純敬則說，為積極發展AI教育，新北除辦理國中及技高AI程式設計競賽外，同時也與16所職探中心及11科技中心辦理AI體驗課程，這次攜手智泰科技，將泰山高中作為推動AI教育基地，並與台灣科大、明志科大、東南科大、醒吾科大、致理科大、亞東科大、馬偕醫護專校等7所大專校院合作，共享師資及設備，讓AI教育向下扎根，盼能為新北學子提供國際競爭力。

教育局技職教育科長江彥廷補充說，AI教育基地將有AI體驗中心、認證課程、教案開發與產學合作接軌業界，比如說，這次智泰科技捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，學生透過圖樣標示、辨識過程收集大數據，並將雲端技術帶入課程，進而提早接觸AI科技。

硬體到位後，AI教育的師資從何來，將是可預見的問題，江表示，專業師資確實較難一次補足，不過市府規畫，以科大師資傳授給高職機械科、汽車科教師，國中部分則以科技中心的師資，作為種子教師，向其他學校擴散，而職探中心也會協助國中、國小的教師跟上AI教育。

智泰科技董事長許志青說，VisLab透過可視化的操作介面，讓未曾學習過程式語、不孰悉AI資料庫的人，了解人工智慧辨識圖像的原理，同時可立即感受AI技術帶來的便利性。台灣科大校長顏家鈺則說，大學端與產業有豐富密切的研發合作及育才經驗，希望藉由本次合作，將教學、研究與產學能量挹注到中小學，為AI人才打下基礎。

而泰山高中三年級同學陳柏翰表示，透過這次學習，了解到AI圖像辨識在未來應用將越來越廣泛，自己會再花時間更深入的了解。同校三年級同學游竣翔則說，AI技術肯定是未來不可或缺的熱門的領域，很興奮能在高中時期就接觸到AI人工智慧。

泰山高中學生現場操作AI圖像辨識軟體。圖／新北教育局提供
泰山高中學生現場操作AI圖像辨識軟體。圖／新北教育局提供
泰山高中學生透過VisLab軟體，學習AI圖像辨識。圖／新北教育局提供
泰山高中學生透過VisLab軟體，學習AI圖像辨識。圖／新北教育局提供

AI 新北 教育局

延伸閱讀

詭異光點劃破新北上空 網一看嚇傻：是信號彈快報警

林子翔任新北婦幼隊長 警局長：推動跟騷法強化安全

如何促移工打第三劑？ 新北衛生局：會督促雇主及仲介

魔法水樂園展新北水利多年建設 VR及體感互動身歷其境

相關新聞

探究實作課多校沒照計畫教學 被拿來補他科進度、看繁星落點

新課綱新設的高中自然科探究與實作，是素養教學指標之一，但是不少學校未依課程計畫書授課，甚至被拿來補上其他自然科進度，還有...

新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

隨著AI人工智慧應用蓬勃發展，扎根AI教育也成為地方政府推動方向。新北教育局與民間企業、學校等資源合作，在泰山高中建立A...

雙語夢魘／英文學文言文「轉譯」好幾層 學生聽嘸、老師頭痛

蔡英文總統推動2030年雙語國家政策，教育部鼓勵大學教師英語授課，不少學校新聘教師條件多了英語授課，部分學校中文、台灣史系所請來外國教授。學者指出，根據研究與實證，非英語國家強用英語教課，學生能吸收到的內容會變少，甚至只有一般授課的四分之一。 成功大學中文系教授蘇偉貞指出，近年各校希望教授用英語授課是普遍現象，新聘員額也要考量這，讓不少中文系教授感嘆，如此有如讓學生在台灣學漢學。 蘇偉貞說，在台灣學中文系，理當以原典、用華語上課最能深入核心。鼓勵用英語授課，等於是繞一大圈，讓老師把好端端的原典，硬是翻譯成英文講解、再經學生最後翻譯成華文與漢字，大費周章又效果不彰，學生對此都很不認同。

雙語夢魘／從小學雙語更聰明？ 學者憂兩頭空、台灣失語言主體無文學

政府2030年雙語國家政策喊得震天價響，各界出現反對聲浪。台灣語文學會展開反對連署，至今已上千位以各級教師為主者響應；台大人文社會高等研究院3月26日舉行相關論壇，反對者憂心，這個政策將導致台灣失去主體，形同再次被殖民，等於自殺。

探究與實作／也有學校超前部署 學生不再紙上談兵

高中自然科探究與實作是新課綱重頭戲，卻有不少學校沒按課程計畫走。但也有學校早在新課綱上路前就超前部署，不僅召集自然科教師...

「自然探實」納學測 學生抱怨CP值低 做實驗不如多讀書

新課綱增設的高中自然科探究與實作，已納入學測考試範圍，但今年學測自然題被不少教師詬病仍強調學科知識，不僅跨科度不足，也沒考出探究與實作中的素養能力。也有不少高二生抱怨，與其每周花兩節課做實驗，不如多讓他們讀兩節課的書，投資報酬率實在太低。大學也發起請願，希望將探究與實作從部定必修改列為「加深加廣選修」，恢復自然科學分數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。