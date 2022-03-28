新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

隨著AI人工智慧應用蓬勃發展，扎根AI教育也成為地方政府推動方向。新北教育局與民間企業、學校等資源合作，在泰山高中建立AI教育基地，同時透過16所職探中心、11所科技中心的課程，往下扎根至國中、國小。而推動AI教育不能沒有硬體，智泰科技今日捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，供新北50校教學使用。

副市長陳純敬則說，為積極發展AI教育，新北除辦理國中及技高AI程式設計競賽外，同時也與16所職探中心及11科技中心辦理AI體驗課程，這次攜手智泰科技，將泰山高中作為推動AI教育基地，並與台灣科大、明志科大、東南科大、醒吾科大、致理科大、亞東科大、馬偕醫護專校等7所大專校院合作，共享師資及設備，讓AI教育向下扎根，盼能為新北學子提供國際競爭力。

教育局技職教育科長江彥廷補充說，AI教育基地將有AI體驗中心、認證課程、教案開發與產學合作接軌業界，比如說，這次智泰科技捐贈2500套VisLab AI圖像辨識工具軟體，學生透過圖樣標示、辨識過程收集大數據，並將雲端技術帶入課程，進而提早接觸AI科技。

硬體到位後，AI教育的師資從何來，將是可預見的問題，江表示，專業師資確實較難一次補足，不過市府規畫，以科大師資傳授給高職機械科、汽車科教師，國中部分則以科技中心的師資，作為種子教師，向其他學校擴散，而職探中心也會協助國中、國小的教師跟上AI教育。

智泰科技董事長許志青說，VisLab透過可視化的操作介面，讓未曾學習過程式語、不孰悉AI資料庫的人，了解人工智慧辨識圖像的原理，同時可立即感受AI技術帶來的便利性。台灣科大校長顏家鈺則說，大學端與產業有豐富密切的研發合作及育才經驗，希望藉由本次合作，將教學、研究與產學能量挹注到中小學，為AI人才打下基礎。