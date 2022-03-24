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基隆市公幼增加11班、216名額 公布招生登記日程

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供

基隆市政府教育處今天表示，111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。民國105年9月2日到109年9月1日間出生幼兒，設籍基隆市都可線上登記。5月1日下午1點30分起線上抽籤，2點公布正備取名單。

教育處說，基隆市44間（含分班）公立幼兒園、7間非營利幼兒園，111學年度預計開放2300個招生名額，招生資訊已寄到符合入學資格的幼兒家中，提醒家長預做準備，並注意報名作業相關期程。相關電子檔也可到教育處網站（ https://www.klcg.gov.tw/tw/education ）下載。

教育處表示，家中幼兒符合報名資格的家長，4月30日上午9點到下午3點、5月1日上午9點到中午12點，可到「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記。具有優先入園資格幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格證明文件，在登記時間前往幼兒園現場登記報名。

基隆市51間公立和非營利幼兒園4月18日到22日開放參觀，家長可事先與幼兒園聯繫，前往了解教學環境和理念，以利家長選擇適合自家小孩的幼兒園就讀。

明天真除的教育處長杜國正表示，市府積極推動國小「校校有公幼」、「區區非營利」等公共化教保服務政策，公共化幼兒園收托名額逐年提升。111學年度公幼就再增加3-5歲3班90名、2歲8班126名，合計11班216個招生名額，期待減輕民眾育兒負擔，落實0~6歲國家一起養政策。

基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
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基隆市111學年度公立及非營利幼兒園，4月30日到5月1日中午辦理招生登記。圖 ／基市府提供
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幼兒園 基隆 公幼

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