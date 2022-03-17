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獨／學習歷程商品化 北科大3主管遭懲處最重記大過

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
北科大日前販售學習歷程檔案課程，有違招生倫理，三名校內主管遭懲處。圖／北科大提供
北科大日前販售學習歷程檔案課程，有違招生倫理，三名校內主管遭懲處。圖／北科大提供

國立台北科技大學日前遭全教總指出，將學習歷程以商品形式販售恐涉及招生倫理。教育部對此要求北科大提出檢討報告和懲處名單，根據聯合報掌握，北科大進修部主任、推廣教育中心主任以及專案經理人三人已遭懲處，最重者遭記大過。

全國教師工會總聯合會於3月初召開記者會，指北科大涉嫌將學習歷程以商品形式販售，以每期約6000元價格販售「書面備審資料設計」等三項、5天課程，恐涉及招生倫理。教育部則於7日時表示，將要求北科大提出檢討報告和名單。

教育部近日向聯合報證實，就本次事件，北科大已就進修部主任、推廣教育中心主任以及專案經理人等，依照人事法規和行政程序處以「大過」等不同程度懲處。北科大也於16日對推廣教育課程審查標準作業流程等提出精進措施，並對全校進行招生倫理、校內文宣課程設計規劃等進行教育訓練，若有違反，將會給予最嚴厲懲處。

若大學販售學習歷程檔案課程，未來恐涉及自售、自審等疑慮，教育部也重申，要求各校謹守招生倫理，若經查違反將對相關人員就責，嚴重者將納入未來獎補助款、招生名額等參考依據，嚴守招生倫理紅線。

另外，日前全教總亦批評，技專校院招生策略委員會位於北科大校內，並由教授擔任主任委員，北科大照理而言應是最清楚招生考招政策的學校，竟然卻自行踩紅線。

主任委員頭銜是否異動？教育部也說，北科大擔任技專校院招生策略委員會主任委員是由各技專校院委員互推舉產生，屬於大學招生自主，教育部予以尊重。

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