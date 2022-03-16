聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／狼師再犯 許智傑質疑校方不夠積極
立委許智傑與全國教育產業總工會秘書長劉亞平上午舉行記者會，指出高雄市某高中職疑似出現隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。
事件發生於高雄市某高中職，已婚老師以暖男的形象，製造機會與女學生單獨相處，還有多次不恰當的接觸行為，六年前就被舉發過，但學校疑似隱匿通報性平案件，當時校方認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案。最近該教師故態復萌，又被女學生和家長舉報性平案件，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，要求校方跟主管機關積極處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言