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影／狼師再犯 許智傑質疑校方不夠積極

攝影中心 / 記者林澔一／台北即時報導
立委許智傑（右）與全國教育產業總工會秘書長劉亞平（左）舉行記者會，指出高雄市某高中職疑似隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。記者林澔一／攝影
立委許智傑（右）與全國教育產業總工會秘書長劉亞平（左）舉行記者會，指出高雄市某高中職疑似隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。記者林澔一／攝影

立委許智傑與全國教育產業總工會秘書長劉亞平上午舉行記者會，指出高雄市某高中職疑似出現隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。

事件發生於高雄市某高中職，已婚老師以暖男的形象，製造機會與女學生單獨相處，還有多次不恰當的接觸行為，六年前就被舉發過，但學校疑似隱匿通報性平案件，當時校方認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案。最近該教師故態復萌，又被女學生和家長舉報性平案件，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，要求校方跟主管機關積極處理。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平出席記者會，指出高雄市某高中職疑似隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。記者林澔一／攝影
全國教育產業總工會秘書長劉亞平出席記者會，指出高雄市某高中職疑似隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不正常的關係，結果今年又傳出該師又被女學生及家長舉報。記者林澔一／攝影

高雄市 全國教育產業總工會

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