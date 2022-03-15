黎明高中學生英文多益二度滿分 她大方分享竅門

最新TOEIC（多益）英文能力檢定成績出爐，天主教台南麻豆黎明高中有6名學生分數達900分以上。其中黃怡甄繼國三拿到990滿分，這次再度獲得990滿分，眾人也大方分享學習英文相關竅門。

2022年02月13日TOEIC（多益）英文能力檢定於3月8日起陸續寄發成績單，黎明高中除黃怡甄是990分滿分，還有胡維哲945分、賴長亨925分、周廷翰920分、周睿宸920分、陳嘉鎮915分，上述成績按照英語能力對應表，「十分近似於英語母語人士，能夠流暢有條理表達意見、參與談話，主持英文會議。」另名學生張維哲865分。

學校表示，上述7名學生均達台大外文系、台大醫學系等熱門科系大一英文免修標準為TOEIC® Listening and Reading Test 865+，且獲得金質證書。

而拿下990分滿分的黃怡甄是該校初中部直升，已是繼國三後，這次二度拿下990分滿分，她分享學習英文秘訣，每天早上起床到出門上學空檔，都會收聽CNN、BBC英文新聞，除掌握國際時事也訓練自己英文聽力與理解力。

拿下945分的胡維哲也說，每天家人接送到校時間，車上都會收聽ICRT廣播，由於升學目標是機械工程，此類相關影片多半是英文版，就越聽越習慣。

獲得920分的周廷翰表示，除大家熟知各類英語雜誌，自己還會定期閱Economist經濟學人雜誌。周睿宸及陳嘉鎮則表示，讓生活及娛樂融入英文，在追劇時選取英文字幕，手機和電腦使用介面也用全英版本，這都可以在不知不覺中提升自己英文程度。