全教總籲校長遴選至少填2校 教育部：現制給更大彈性

全國教師工會總聯合會周一召開校長遴選會淪為橡皮圖章記者會，今天再度呼籲教育部應修正校長遴選作業期程，改善校長遴選辦法的制度漏洞；另也應將志願數從低標一所改為「應填二至三所」，讓志願形成複數決，杜絕有心人士分配私利。

教育部對此表示，目前的校長遴選作業期程，是為了使校長遴選順序明確，讓各主管機關能參考辦理。目前縣市所轄公立高中校長亦適用該遴選模式多年，尚無反應相關問題，將持續蒐集各方相關意見，適時納入日後修法研議。

教育部也提到，國立高中校長遴選曾有朝校長選填2至3所學校方向實施過，民國100年邀集學者專家、家長組織代表、校長協會代表及全國教師會代表等共同研商，會中討論考量現職校長申請參加遴選，選填學校屬個人意願表達，應對所選填學校負責，並給予校長更大選填意願空間，因此建議修正選填1至3所學校，也獲得大多數與會人員同意，才修改法令。

教育部強調，校長遴選委員會職權本公平、獨立立場為學校選擇合適領導人才，若校長僅選填1所學校，於校長遴選委員會中未同意校長連任或轉任，則該校長依高級中等教育法第15條規定，可以選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師。