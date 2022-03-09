5所停辦私中董事會將被解散 轉型失利原因曝光

教育部日前召開私校諮詢會，處理花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高職、台南華濟永安高中等五校解散董事會的議案。據本報掌握，五校皆有派代表陳述意見，還有學校試圖在會中「力挽狂瀾」，不過轉型改辦的三年落日條款已到，教育部證實，將依私校法第72條解散法人，而在做成行政處分前，先提報私校諮詢會諮詢意見，尚在內部程序中。

教育部2019年修正發布高中以下學校設立變更停辦辦法，要求法令修正前已停辦的私校，須在三年內恢復辦理、新設私校，或變更為其他教育、文化或社會福利事業財團法人。而在此期限前的停辦私校，包含停辦超過20年的屏東志成商工，以及被視為「廢棄景點」的雲林益新工商、嘉義大同高職、台南華濟永安高中，還有目前將校地承租給波斯頓國際教育機構的國光商工等校。

教育部修法至今三年來，不只國光商工爭取改辦文化藝術基金會，先前也曾有學校提出轉型計畫，想改辦長照機構，卻都被打回票。而在日前諮詢會上，還有學校提報轉型計畫書，一副不知大難臨頭的模樣，也讓在場委員感到詫異。

不具名教育界人士提到，停辦私校雖有提出轉型構想，卻因缺乏長期規畫，反倒給人只想延續校產命脈的感覺，不僅計畫內容空泛、不具體，也缺乏公共性的證據。

私校諮詢會僅提供諮詢意見，即便會中正反意見並陳，教育部仍握有最終決定權。教育部表示，先前未予通過的原因包括改辦計畫書未能載明改辦原因、教職員工安置及優惠退離措施、學生安置處理情形、董事會人員處理、債權及債務處理、財產規畫、改辦事業規畫，以及可行性評估等，或規畫改辦的事業公共性及公益性尚有疑慮等。

教育部將矛頭指向私校改辦計畫不夠聚焦，也有教育界人士認為主管機關必須負起輔導責任。實踐大學前校長陳振貴表示，若停辦私校想轉型成文化基金會、長照機構，又涉及跨部會業務，教育部根本沒有跨部會協助停辦私校適度轉型。他也說，目前私校退場條例仍躺在立法院，一旦通過將有私校被強制退場，恐對民進黨政府產生後座力，教育部立場卻是躲躲掩掩。

中國科技大學校長唐彥博也說「不教而殺其實不好」。他認為，教育部必須加強輔導作為，好比在退場條例通過前先做好預警，預警後必須有明確輔導方向，且要積極扮演橫向連結的角色，讓私校轉型能走得順遂。

教育部對此表示，2016年起每年皆聘請具教育、財務管理、法律及校務經營等專長的專家學者，組成私立高級中等學校校務諮詢小組，提供學校轉型輔導相關意見諮詢。