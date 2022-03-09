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在地企業霸氣捐3千萬！扶植虎科大栽培籃球選手
2016年首進全國UBA大專籃球聯賽公開一級的雲林縣虎尾科技大學籃球隊，近年在賽場上的表現不俗，職籃球員蘇士軒就是因緣際會下被看見，現在效力SBL台灣銀行籃球隊，在地企業豐泰公司今天捐贈虎科大籃球隊3千萬元，挹注人才培訓及設備更新五年計畫，蘇回母校站台見證時說，球員未來想回歸學科專業或選擇走運動路，這是一個關鍵契機，應把握機會精進自我。
豐泰企業創辦人王秋雄重視運動員未來發展及就業，今天由副董事長王建榮代表捐贈計畫經費予虎尾科技大學籃球隊，校長張信良代表受贈時說，3千萬元將作為球員訓練及器具採購所用，並搭配學校經費，持續更新練球環境。
蘇士軒說，以前在校時曾與球隊打進公開一級，也因此有機會曝光，當時就埋下想走籃球路的種子，多年後為母校站台，直覺是「未想過會獲企業贊助！」今天見證喜事，心情格外開心；他回憶當年台灣籃球風氣沒有像現在盛行，不過因虎科大是技職學校，重視多元發展，他認為即便只把打球當興趣，未來也仍能發揮學科專業至企業服務，出路相對寬廣。
教練盧譽誠指出，球隊教練團編制6人，現有13名球員，除每年招募6名新秀，此次也會增聘2名體能、助理教練及1名運動防護員，籃球場目前則已完成大型計時器、籃球板、擋分板等硬體設備更新，準備迎接3月19日至25日在學校體育館舉行的全國UBA大專籃球聯賽公開二級複賽。
張信良表示，該計畫將用在環境修繕及球具、防護、裝備等耗材升級，並撥付球員助學金、營養金，低收入戶或清寒家庭者加碼補助生活費，希望讓每位球員不愁生活、專心練球，以不偏廢學科專長，打造學生朝職業籃球或相關產業發展的機會，另引進工程、電機等系專業資源成立運動科學實驗室，相輔相成帶動學校發展。
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