推廣族語高雄給認證獎勵金 學者提醒語言復振適時調整

語言是保存文化重要一環，高雄市現有11名語推人員，致力於傳承瀕危族語，高雄市政府今年起設置各級族語認證獎勵金，鼓勵市民踴躍參加認證，成為復振族語行動者。

高雄市那瑪夏區布農族的阿布斯．伊斯瑪哈繕，對推廣族語充滿熱忱，從鄉土老師做起，響應政策成為語言推廣人員，已有14年教學經驗，曾獲全台族語推廣語料採集第一名。

學校教育也是發揚族語的重要環境，高雄市教育局結合線上學習測驗、自動記錄學習歷程等多項功能，設置全國第一個由縣市政府自行研發的原民族語學習平台「族語E起來」，希望透過影音多元效果增強部落族人學習力，搶救瀕危原住民語言。

學者表示，數位帶動瀕危語言復振是必要的，也會變成常態，但要小心運作，如果控制不好，有時反而會加速語言被消滅。

高雄是全台唯一有16個原住民族的城市，教育局表示，「族語E起來-學習詞表學習平台」是高雄市原住民族教育資源中心族語教材研發計畫的重點項目，已完成高雄「卡那卡那富族」與高雄市原鄉人數最多的「郡群布農族語」初級、中級字表，今年規畫延續至中高級與高級字表。

平台提供逐字發音的單詞、例句教材、可紀錄學習歷程測驗評量區，讓族語教師教學與學生學習並檢測使用，提升族語學習興趣與教學成效。

111學年度，本土語文將正式列為國小、國中及高中的部定必修課程，原住民語是本土語言之一。高雄市教育局科長鍾毓英說，平台未來會擴展到更多族語，藉由數位學習，鼓勵學生在生活中多學族語。

高師大華語文教學研究所教授鍾鎮城表示，語言復振是很複雜的問題，台灣北、中、南、東部原住民分布不同，使用人口有限，原住民與周邊多以漢語互動，到都市更沒有太多可用族語的環境，所以施予語言復振的強度也會有所不同，很難一體適用。

「在民主社會，語言權是基本人權。」鍾鎮城說，語言復振是雙向概念，就像門打開了，人想要出去，但也有人想進來。語言復振中的數位學習是一定要的，也是常態，但必須小心運作，最好能蹲點適時調整，如果控制不好，反而會加速語言被消滅。

例如在數位平台上，教小朋友丈量石板屋的空間，主要目的是希望學生多了解原住民石板屋傳統文化內涵，但在學童族語尚未有一定程度下進行，這樣的數位學習恐怕很難達到原先設定語言復振的目的。

高雄市現有11名語推人員，都會區以布農、阿美、排灣族三大族群為主，教育對象涵蓋學童、社會人士。原鄉5個瀕危族群語言，如拉阿魯哇族、卡那卡那富族、茂林魯凱語、萬山魯凱語、多納魯凱語，各有一名語推人員。

高雄市原民會主委阿布斯說，市府加大推廣族語力道，今年起設置各級族語認證獎勵金，凡考取族語認證即可申請獎勵金，分別為初級2000元、中級3000元、中高級5000元、高級1萬元、優級1萬5000元，盼能提高學習誘因。