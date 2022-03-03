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文科生有就業藍海 第二外語闖科技業

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導

史上最大缺工潮來襲！在少子化、高齡化、又缺工程師情況下，開始有企業大膽聘用文科生。104人力銀行透過大數據分析文科生闖科技業職涯，平均3年內即有望在專業技術及薪資上與理科生追平。專欄作家裴凡強也分享自身經歷建議，要文科生以第二外語當做自己的武器，不要被本科系所限制。

文科生軟實力勝出

104人力銀行公共事務部協理張雅惠表示，今年文科生（人文+社會本科生）有15萬人即將畢業，但目前3月線上全職工作數高達52.8萬個，104人力銀行顧客價值處協理翁維薇表示，今年可說是新鮮人最好找工作的一年。

104人力銀行透過大數據分析2010~2020年103萬份畢業生履歷表發現，文科生雖然長期以來起薪都比理科稍低，但綜觀畢業10年後，其職涯含金量大幅提高，在行銷、企劃、專案管理等方面都有亮眼表現。在非文科產業方面，更有46%企業曾聘文科生擔任技師、產線製程品管工程師等科技/技術缺。

而針對不曾聘用文科生擔任「科技/技術」職缺的企業，也有3成開始聘用文科生擔任科技技術職，主要是因為其在溝通、語言能力、有責任感等軟實力上勝出，加上少子化缺工潮的影響，若進入公司2年就跟著導師學習，平均3年內即有望在專業技術及薪資上與理科生追平。

以第二外語拓展藍海

另外，線上記者會也邀請專欄作家裴凡強現身說法，身為世新五專廣電科、政大歷史系、雙主修俄文、政大俄羅斯研究所畢業，他分享說，很早就發現自己的短處在哪，決定從小眾出發，以自身俄文及歷史專長，在還任菜鳥記者時便主動提出撰寫國際專欄，搭上金磚四國聲浪高的時期，拓展自己的藍海。

中文系畢業只能當作家？外文系只能當翻譯？翁維薇分析，新鮮人要意識到不能只看學歷、要看自身的能力，若文字能力強，就可以應徵記者或社群行銷；外文溝通能力強，就可以徵國際外商業務，進一步以外派燙金資歷。她鼓勵在校生盡早去修輔系，特別是第二外語，加上跨界其他技能，能讓自己拓展更多工作機會。

張雅惠提出數據表示，曾聘僱過文科生擔任科技／技術職的企業中，有15%企業屬於高度推薦，68%企業屬於中度推薦；她呼籲企業，打破科系二分法，才能解決缺工難題。翁維薇說，企業期待職人能文能武，文科生本身具備人文涵養「軟實力」，加上專業「硬實力」培養，能提升企業對於文科生的好感度。

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