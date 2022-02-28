遴選屏科實中籌備處主任 枋寮高中校長陳志偉3/1報到

配合科學園區發展，行政院長蘇貞昌去年9月視察屏東高鐵特定區預定地時，宣布擴大規畫屏東運動休閒園區與雙語實驗學校。教育部國教署2月25日完成國立屏科實驗高級中等學校籌備處主任遴選，有4人參加遴選，由枋寮高中校長陳志偉遴選審議通過，預計3月1日報到。枋寮高中校長遺缺，屏縣府教育處將依規定派任代理。

根據國教署國立屏科實驗中學設校參考資料，預計最快113學年度招生，屏科實中規畫從幼兒園到高中。由於與鄰近凌雲國小學區相近，有家長憂心，學校恐面臨存廢。屏縣府教育處指出，屏科實中學制涵蓋國小、國中及高中，其設校位置與凌雲國小距離相近，已請屏科實中將凌雲國小的基本學區納入屏科實中招生範圍，並訂定期程規畫辦理後續。

屏東縣立枋寮高中校長陳志偉遴選通過國立屏科實驗中學籌備處主任。陳志偉曾任國立屏東高工電機科教師、屏工教務處主任，中山大學教育學博士，學經歷豐富，深耕屏東教育。他說，身為屏東人，期盼結合教育專業，開拓屏東具有前瞻性、指標性學校，也感謝縣長栽培。

陳志偉說，屏科實中有分園區生、非園區生，營造雙語特色，期盼讓地方有新的教育活水與新氣象，也會跟地方教育整合，讓地方更好。

根據國教署屏科實中高級中等學校設校參考資料指出，屏科實中學校校地8公頃，從幼兒園到高中多階段綜合型態學校，重視多元發展與核心素養教育；打造國際化、科技化、多元化，並注重本土化、社區化的校園情境，提供優質化的教學品質為教學目標等。

設校參考資料指出，普通部與幼兒園暫定113年開始招生，但得是園區廠商進駐、員工成長與學生需求情形彈性調整，第一屆招收高中部3班、國中部3班、國小部3班、幼兒園4班，共13班。雙語部視園區員工成長情形與學生需求情形，彈性辦理。

鄰近學區的凌雲國小是縣內理念學校，現有88名學生，基本學區23人、大學區65名學生。凌雲國小在雲鵬社區，受國防部拆遷眷村影響，社區居民搬出，從早年1千多名學童校園，如今不到百人的小校。學校推動特色理念課程獲青睞，還有麟洛、萬丹等地家長將孩童送來就學，學校曾獲閱讀磐石學校、教學卓越銀質獎肯定，奠定小校轉型典範。校方表示，持續努力辦學、招生，讓家長安心。