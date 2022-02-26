培育學校領導者 新北38位候用校長昨結訓

為讓未來的校長成為稱職的校長，新北市教育局月中開始辦理為期2周「國中小候用校長市級儲訓」，昨日於沙崙國小舉辦結業典禮，共38位候用校長完訓，現場由候用校長自發規劃主題展現學習成果，並由教育局長張明文、校長及學員代表共同點燃教育聖火，傳承新北教育理念。

2週課程包括「校長優品經營」，強調校長代表學校，應該穿出自己品牌、舉止要有儀態。當日所有學員著正式服裝出席並上台走秀，最後投票選出最優品校長。「美感校園建構」課程將學員分為5組，利用黏土、竹筷、木頭等不同材料，在一小時內做出校舍，校舍必須立體，兼顧美感、色彩及空間配置。

在「校長科技教育知能」中，資訊團召集人蔡明貴校長分享各種軟體密技，傳授如何使用科技管理，幫助學校增加效能。雙語課程則要求所有學員用英語自我介紹，並針對隨機拿到景點用英文解說。鼓勵校長從自身做起，落實推動孩子雙語教育。

昨結訓典禮候用校長們分組展演學習成果。教育局長張明文表示，109至111年度國中小候用校長甄選共錄取38名候用校長，本次進行市級儲訓。2週課程針對美感、雙語、科技及閱讀四大主題，安排參訪13所學校及民間單位，並邀集24位前輩校長及業界專家傳授心法，讓學員了解新北重大教育政策，具備全方位實務能力。