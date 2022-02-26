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親銀、親子共讀 青壯年成中市社大主學員
台中市打造11所社區大學，社大年齡層放寬18歲以下皆可就讀，除了老班底銀髮族學員，更多了親銀共讀、親子共學，教育局統計，其中35至54歲青壯年學員佔比最高，多挑選興趣或第二專長課程，展開不一樣的斜槓人生。
教育局長楊振昇說，一般認為社區大學的學員多是退休人士，但統計顯示35至54歲學員比最高，顯見社大成為上班族的充電站，有的學一技之長，展開斜槓人生，有的來交朋友，有的來抒壓，各式課程滿足不同行業需求。
台中市11所社大每年總計開設二千多門課程，18週課程只收2000元，大部分是夜間課程，也有開在假日的白天課程。
台中市海線社區大學主任王睿晨指出，原訂社大須年滿18歲以上成人就讀，經中央放寬後，許多家長陪同孩子就讀，自己也報名上課，達到親子共學，且近年親銀共讀比率增高，以海線社大為例，青壯年學員成長近一成五。
「資訊相當重要！」台中市後驛社區大學主任陳國峰觀察，以前社大成員以銀髮族居多，107年通過社區大學發展條例，縣市政府重視推廣，加上社大在網路社群發布開課訊息，青壯年常使用3C產品，迅速蒐集到想要的課程資訊，進而報名。
教育局推出社大Full聯網，流覽人數達37.8萬餘人次，民眾上網選課、繳費在家滑手機就能搞定，其中， Full聯網人數以35至54歲學員增加最為顯著。
陳國峰指出，青壯年選課以自身有興趣的課程，包含：繪畫、壓克力，或是越南語、泰語等外語課程、木工藝、服裝打樣等第二領域專長，充實斜槓人生，目前社大學員超過半數都是青壯年族群。
台中市11所社區大學為：後驛社大、海線社大、山線社大、文山社大、五權社大、甲安埔社大、潭雅神社大、大屯社大、北屯社大、南湖社大、后豐社大。台中市社區大學Full聯網網址：https://cc.tc.edu.tw/。
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