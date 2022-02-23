高中早自習可自由參加幾天？ 教育部這樣說

一名台大副教授疑因升等壓力走上絕路，這起悲劇凸顯一個常被忽略、但非常需要被重視的問題，就是年輕大專教師教授的心理健康。很多人不知道，大學教授長期處於高壓環境工作，在升等過程中面臨的巨大壓力和超長工時。更值得關注的是，學校的諮商輔導中心大多以輔導學生為主，且光是服務「學生」就已應接不暇，且傳統上大家總覺得老師是「幫學生解決問題」，誰願意讓人家知道這個老師是要去尋求諮商的老師？

2022-02-23 17:05