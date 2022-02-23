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高中早自習可自由參加幾天？ 教育部這樣說
教育部長潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可，不過到底一周能讓學生有四天還三天自主規畫，以及每周至多幾日朝會，目前仍眾說紛紜，教育部預計3月初才會公布實施細節，預計111學年第一學期正式上路。
台灣青年民主協會（青民協）今天發起連署，呼籲教育部應全面開放學生自由參與早自習。青民協認為，教育部現行已規定「高中至少兩天早自習自由參與」，若只開放三天自由參與，只比現在多開放一天讓學生自由參與，也就是說學校「一周仍有兩天」仍可強制學生早自習到校，對於延後上學的政策美意大打折扣。
教育部對此表示，針對高級中等學校學生自主規劃運用的天數，國教署仍在與地方政府研商及徵詢意見中，將朝保障學生休息與健康權、培養學生自主規畫能力等面向研議，提升每周學生自主規畫運用時間。
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