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北市「開第一槍」校園禁用核食 團膳業者願簽切結書
中央將開放進口日本福島五縣市食品，國民黨北市議會黨團上午舉行記者會，以行政命令明文禁止營養午餐團膳業者使用日本福島五縣市食材，並先開「第一槍」，呼籲全國一起來做。教育局表示，將行文各級學校，學校可要求廠商出具切結書，由於廠商也經過內部溝通，將做出切結承諾，一同為學生健康做把關。
市議員王鴻薇、陳重文、闕枚莎要求北市教育局比照萊豬，與營養午餐團膳業者換約，確保食安；因適逢開學、議會休會，換約或重修自治條例緩不濟急，並得到團膳業支持以簽切結書方式，即日起禁用核食。
教育局體衛科長林奎宇指出，為提升校園飲食品質，自106學年度起推動學校午餐選用「三章一Q」政策，讓學校採用「有機」、「產銷履歷」、「台灣優良農產CAS」標章或「台灣農產品生產追溯QR code」的優良食材，並要求學校每日至「校園食材登錄平台」登載午餐食材來源，揭露製造商、供應商、驗證標章等資訊。
林奎宇表示，另且根據「台北市食品安全自治條例」於北市不得販售日本受輻射污染地區生產、製造或加工之食品，以及流通的日本食品應以中文明顯標示原產地都、道、府、縣名。團膳業除了需符合既有規範，也將以簽切結書方式，即日起禁用核食，教育局將行文各級學校，學校可要求廠商出具切結書，廠商也已經過內部溝通承諾做出切結，一同為學生健康做把關。
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