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影／明開學 黃偉哲：教職員98%打二劑疫苗 防疫有信心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影

明天中小學開學，台南市長黃偉哲今天到麻豆國小視察開學前防疫整備，指示務必落實，並慰勉師長辛勞。教育局長鄭新輝表示，台南市校園已預備186萬片口罩，酒精、消毒劑等各種防疫用品也都足夠，各校開學前都完成清理消毒，讓小朋友上學安心、家長放心。

黃偉哲說，明天就開學了，今天來看學校教具、教室清潔，台南市老師98%以上都已打完第二劑疫苗，4成二也都打了第三劑，市府會盡全力提供健康安全的教育環境給學生，希望各位家長安心。

他說，台南市在市府團隊及市民共同努力下，確診個案數為六都最低，但防疫絕對沒有鬆懈的本錢，隨著年假過完，為迎接學生返校上課，台南市每一所學校都應以最嚴謹的態度面對疫情，謹慎守護校園安全。

鄭新輝表示，感謝環保局協助各校開學前完成戶外清消作業，麻豆國小也已在2月8日完成清消，今天學校老師也配合提前返校，針對教室與教學設施、午餐隔板等設備再做加強，教育局也要求各校，於開學前針對防疫物資進行盤點，務必準備充足、到位，同時請各校在開學前最後一天再次檢視，感謝學校老師為學童的健康及安全所做的努力。

台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲察看開學前校園清消準備，對防疫有信心。記者周宗禎／攝影

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