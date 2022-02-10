影／明開學 黃偉哲：教職員98%打二劑疫苗 防疫有信心

明天中小學開學，台南市長黃偉哲今天到麻豆國小視察開學前防疫整備，指示務必落實，並慰勉師長辛勞。教育局長鄭新輝表示，台南市校園已預備186萬片口罩，酒精、消毒劑等各種防疫用品也都足夠，各校開學前都完成清理消毒，讓小朋友上學安心、家長放心。

黃偉哲說，明天就開學了，今天來看學校教具、教室清潔，台南市老師98%以上都已打完第二劑疫苗，4成二也都打了第三劑，市府會盡全力提供健康安全的教育環境給學生，希望各位家長安心。

他說，台南市在市府團隊及市民共同努力下，確診個案數為六都最低，但防疫絕對沒有鬆懈的本錢，隨著年假過完，為迎接學生返校上課，台南市每一所學校都應以最嚴謹的態度面對疫情，謹慎守護校園安全。