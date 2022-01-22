國小跑道逢雨必淹 民代向教育部爭取全額補助
台中市神岡區岸裡國小操場年久失修，學生家長擔心孩子在此運動會跌倒受傷，向民代陳情，立委楊瓊櫻、市議員羅永珍今早邀集市府教育局到場勘查。立委楊瓊瓔表示，將向教育部爭取全額補助，給還給社區民眾及學生安全的運度環境。
神岡區岸裡國小操場PU跑道有十多年未大規模更新，已有多處破損、脫落，且表面顆粒磨損，在上面活動容易打滑；日前有家長擔心學生會因此而受傷，向民代陳情，希望能協助改善。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天上午邀集教育局到場勘查。
岸裡國小校長楊朝銘表示，校內操場及跑道已年久失修，過去校方礙於經費，只能小規模的修補，感謝楊瓊瓔立委、羅永珍議員，積極向教育局及體育署爭取專案預算全額補助，並到學校來了解小朋友所使用的跑道及戶外球場環境，希望計畫提出後，中央及市府能夠盡力來幫助。
羅永珍指出，除了操場外，學校戶外籃球場地板也龜裂嚴重，下雨時容易積水，可能造成危險，極需改善；羅提到，她已提出的籃球場和PU跑道改善概算表，到教育局爭取協助，也請立委楊瓊瓔幫忙，向中央爭取全額補助。
教育局副局長葉俊傑表示，岸裡國小操場的PU跑道及戶外球場整修，目前已送體育署審核中，預算金額約650萬元。葉也提醒學校，今年6月底前，必須完成工程招標作業並簽約，明年9月10日以前完工驗收，一定要提早作業，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標的情況。
楊瓊瓔表示，關係到學生安全的設施應優先改善，更要全力爭取經費，經他積極與教育部協調、爭取，終有促成校園運動環境的改善，讓學童使用安全無虞，感謝台中市政府教育局及羅永珍議員共同協助，未來會緊盯相關單位核定經費，如期如質來完成，提供孩子們最佳的學習環境。
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