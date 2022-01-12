米其林台南占星 亞洲餐旅逆勢辦理餐飲建教班

亞洲餐旅學校為台南重要的餐飲人才搖籃，為培育餐飲中高端餐飲人才，今年辦理輪調式餐飲建教班，採獨立招生，不採計國中在校成績及教育會考成績且提供入學獎學金及專業服裝及刀具等。

亞洲餐旅學校實習主任莊弘一表示，今年辦理餐飲輪調式建教班，馬上吸引晶英酒店、老爺行旅、桂田酒店、夏都酒店集團、漢來大飯店、碳佐麻里等近30家廠商合作。

輪調式建教班，3個月在學校上課，3個月在業界實習，學生藉由職場實習，薪資至少保障基本底薪2萬5250起，不僅自給自足，減輕家庭負擔，還縮短學用落差，達到務實致用，畢業後能升讀合作的知名科大產學攜手專班，也可留廠擔任幹部，兼顧就業與升學。

校長林士哲指出，今年推出輪調式餐飲科建教班，看好米其林占星在台南所帶來的經濟效益及高端人才需求，餐飲業入門門檻不高，但要能夠成為矚目的星級評鑑餐廳，成為老饕或觀光客插旗口袋名單難度就很高，在高職扎根，透過教學與業界實務結合，打造亞洲餐旅2.0計畫。