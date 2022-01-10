雙語教育白皮書 柯文哲宣布2026北市國中小100％全雙語

台北市長柯文哲任期最後一年，柯文哲今天宣布「台北市雙語教育白皮書」，預計至2026年，台北市所有公立國中小學、完全中學210校，將全轉型為雙語課程學校。柯表示，台北市今年雙語學校將達79校占學校總數的38％，預計未來4年將可推動到百分之百，除師資繼續引進、培訓，教材也要編列，預計將花費15億元推動雙語教育。

柯文哲今天到中山國中視察雙語教育成果，並參加雙語論壇，柯致詞提到，新加坡推動雙語教育花了28年，但台北市目標是要在10年之內，達成公立國中小學全雙語目標。

北市教育局表示，台北市從106學年第開始，率全國之先推動雙語課程學校計畫，以三分之一課程雙語教學，到110學年度已有51校，111學年度將有79所學校參加。另外，北市也推動雙語課程前導學校計畫，以每周至少增加一節英語融入領域課程，110學年度共有85校、111學年度預計有100所學校參與。

柯文哲提到，台北市的雙語教育是從弱勢學校開始，北市府沒有辦法讓一切公平，但要讓機會公平，一開始推動雙語，並不優先考慮滿額、明星學校，但因這幾年推動太快，優先順序就看不出差異。

柯文哲也坦言，雙語教育最大困難還是師資，一開始找東興國小及文昌國小試辦，結果家長的支持度最高，比學生的支持度還高，代表天下父母心，望子望女成鳳，至於老師的支持度也都在95%以上，台北市推行到現在都算順利，主因在於教育人員的支持。

柯文哲說，今年北市雙語學校將達79校，占學校總數的38％，預計未來四年，可以推動到百分之百，除了師資繼續引進培訓，還有教材也要編列，這五年市府已花掉4億元推動雙語教育，未來還要繼續投入11億元，相信雙語教育可以改變台北市的城市文化及國際視野，未來台灣的社會文化與政治文化，也會因雙語教育的執行有一些變化，但會變成什麼樣子，他也不知道，看新加玻的例子應該還可以。

北市教育局表示，台北市推動雙語課程，教育局也針對109學年度實施雙語課程的28所國中小親師生的成效評估報告，96%的家長覺得雙語教學能增進孩子的英語學習機會， 81%的學生覺得老師用雙語教學可以提昇自己的雙語溝通能力。