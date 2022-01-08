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第15屆聯合盃全國作文大賽 嘉義區初賽頒獎

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
頒獎會場。記者李宗祐／攝影
頒獎會場。記者李宗祐／攝影

第15屆聯合盃全國作文大賽有2374名學生參賽，今天舉行嘉義區初賽頒獎典禮；市長黃敏惠及聯合報發行部總經理方桃忠分別代表市府與聯合報，給予所有獲獎同學及老師鼓勵與肯定。市長黃敏惠表示，作文能力是每一個人可以帶著走的力量，感謝聯合報對於語文教育的重視，自2007年開辦聯合盃作文比賽，提供一個可以展現文采和觀摩學習的舞台。

今年計有2374名學生參賽，共分高中職組、國中三年級組、國中二年級組、國中一年級組以及國小高年級組、中年級組等6組，成績經評閱後，共有210位學生獲獎，另評選出學校團體獎。今天上午於嘉義市政府9樓禮堂舉行嘉義區初賽頒獎典禮。

市長黃敏惠表示，聯合報自2007年開辦聯合盃作文比賽，今年已經邁入第15屆，提供一個可以展現文采和觀摩學習的舞台。這次的考題十分生活化，從中年級組的【遊戲好好玩】到高中職組的【我想選擇的課程】，就是希望學生多感受、覺察生活的細節，透過觀察、傾聽自己及這個社會的聲音，才能將文章寫得更深刻。

她指出，文章的演繹即是需要從不同的角度切入，並與自身感受結合，才能感動人心；教育力即是競爭力，建構「核心素養」則是教育力的關鍵，我們重視孩子獨立思考，自學能力，透過寫作的訓練、閱讀習慣的培養，都是厚植孩子面對未來挑戰的能量。

教育處處長林立生表示，寫作能力是提升競爭力的關鍵能力，各校持續推動寫作教育並鼓勵孩子參加比賽，讓嘉義區初賽順利完成，並選出許多優秀佳作。此次共有210位學生獲獎，各組前5名還可獲得獎學金。

嘉義區初賽今天進行頒獎，嘉義市長黃敏惠（左三）、本報發行部總經理方桃忠（前排右二）、嘉義區特派林伯驊（前排右一）、教育處長林立生（左二）、市議員陳家平（左一）等人頒獎表揚。記者李宗祐／攝影
嘉義區初賽今天進行頒獎，嘉義市長黃敏惠（左三）、本報發行部總經理方桃忠（前排右二）、嘉義區特派林伯驊（前排右一）、教育處長林立生（左二）、市議員陳家平（左一）等人頒獎表揚。記者李宗祐／攝影
頒獎會場。記者李宗祐／攝影
頒獎會場。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠 競爭力

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