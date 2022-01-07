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國九學生注意！國中會考3月開始報名
新北市政府教育局今公告新北考區111年度國中教育會考簡章，今年考試時間為111年5月21日周六及22日，學生及家長可至新北考區試務會網站下載相關資訊了解詳情，新北市今年應屆考生約3萬2千人。新北考區111年度國中教育會考主辦學校由新北市立三重高中擔任，綜理相關試務規劃工作，考生需注意相關重要報名期程。國中應屆畢業生集體報名時間為今年3月10日至12日下午5時。
非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷之學生，應於今年3月7日上午8時至9日下午5時自行上國中教育會考網頁填寫個別報名資料後，並於今年3月10日至12日，由考生本人到新北考區試務會三重高中辦理報名。
另領有身心障礙證明者、經特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生者、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，需於今年3月10日至12日向新北考區試務會申請，經試務會審查通過後，始得應考。
新北教育局表示，今起販售紙本簡章每份15元，個人報名者可向新北市立三重高中、泰山高中、板橋高中、中和高中、林口高中、新店高中、秀峰高中、淡水商工及瑞芳高工等校警衛室購買，學校已團體訂購者將陸續送達。
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