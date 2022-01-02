新竹縣推動數位閱讀 藉App培養親子共讀習慣鼓勵寫作

新竹縣從去年開始整合各校與公共圖書館資源，還免費發借書證「樂讀卡」給國小學生，讓學生更方便借還書，同時也藉由App讓家長能夠關心孩子借書情況，了解孩子在閱讀哪方面知識，進一步促進親子關係、培養共讀習慣，教育局也鼓勵孩子閱讀後多寫作，投稿國語日報，希望成就孩子成為下一個大作家。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣一直以來積極辦理數位閱讀，推動閱讀和寫作教育，因此從去年開始就與文化局合作製作樂讀卡借書證，並提供給所有縣內國小學生，學生只要持樂讀卡借書，相關記錄就會顯示在「School+家長」App上「我的圖書館」功能當中，家長也能了解孩子在外的借書閱讀情形。

縣府希望家長能夠多鼓勵孩子閱讀與寫作，文化局長李安妤表示，為了鼓勵孩子閱讀，還用比賽的方式，以班級為單位，110學年度的借閱數在3月截止統計時為全縣前3名者，就能獲得獎狀，並於4月的世界閱讀日頒獎，希望藉由競賽讓孩子們培養主動閱讀的態度。

教育局除了培養學生閱讀，更鼓勵寫作，近日即表揚了126位去年成功投稿國語日報獲刊登的新竹縣學生，還邀請知名作家王文華來向這些小作家們一起分享寫作的心路歷程，教育局希望家長能夠從親子共讀，一步步陪伴孩子到親子寫作，從記錄生活中的點滴開始，練筆訓練語感，讓更多孩子能成為下一個知名作家。

其中在國語日報獲刊5篇文章的東興國小學生董映廷就分享，他的寫作都是在記錄成長生活，像是與爺爺、爸爸一起看運動比賽，寫下爺孫3代間的共同興趣，或是去爬馬那邦山的所見所聞，以及呈現與山友加油打氣的溫情。

他認為寫作文就像是在寫日記，不用到特別的地方，也不一定是特別的事情，只要在生活中覺得有趣、感到溫暖的事，動筆寫下，再加上生動的形容詞，用文字表達自己內心的感動與觸動，就能寫出很棒的文章。