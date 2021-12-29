台中公共托育家園明年調降月費 每月僅需負擔3000元
台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心今開幕，提供平價優質托育服務，台中市長盧秀燕出席表示，自明年1月1日起，除了生育津貼每胎從1萬元提高至2萬元，台中市社區公共托育家園（又稱小公托）月費也將從1萬元調降至7000元，減輕家長負擔，打造台中成為「願生敢養」的幸福城市。
盧秀燕表示，明年起社區公共托育家園調降收費，每月僅收費7000元（含餐點費），扣除托育補助4000元，等於家長每月只需負擔3000元，是全國最便宜的小公托，減輕送托家庭的經濟負擔；此外，10年沒有調整的生育津貼，明年起也將從每胎1萬元提高至2萬元，讓年輕人願生敢養。
盧秀燕表示，西屯鵬程托嬰中心是台中市第18座公托，3年內台中市公托數量已超越3倍增，落實公托倍增目標，市府持續編列預算，同時爭取中央補助，未來繼續努力提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境。
社會局表示，感謝西屯區公所提供適當場地並協助耐震補強工程，西屯鵬程托嬰中心設立於鵬程里活動中心二樓，除依法規規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。
社會局指出，西屯鵬程托嬰中心採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，每月收費7000元。托嬰中心採分艙分流照顧機制，1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺社交距離。
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