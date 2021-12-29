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基隆之光 胡慈恩獲全國SUPER教師幼兒園組首獎
基隆市過港幼兒園老師胡慈恩設計探究式課程，舉凡自然科學、烹飪、植栽、語文及音樂課，都能讓孩子透過探索過程學習，創新課程曾獲「Best Education全國學校經營與教學創新獎」肯定，今年再獲頒全國SUPER教師獎「幼兒園組」首獎。基市教育處今天讚揚她用心教學。
全國SUPER教師獎今年邁入第19年，各縣市教師工會共推薦52名老師受獎。主辦單位另邀請媒體、非營利組織及關心教育的社會人士組成29人評審團，選出幼兒園、國小等七組的首獎，幼兒園組首獎頒給胡慈恩。
教育處表示，胡慈恩立志成為教師，先前曾在小學擔任6年補救教學志工，當時發現有名男孩因為家境貧困，沒有讀過幼兒園。上小學後父母都要工作，也沒時間關心他的功課，處境令她十分心疼，心想社會上還有更多的孩子有類似困境，只因學前無法受到良好教育，上小學可能跟不上進度，對學習失去興趣。
胡慈恩後來取得幼兒教育及特殊教育學歷，5年多前通過實習進入過港幼兒園服務。在園內她與其他老師合作經營課程，也擔任薪傳教師輔導初任教師，並擔任基隆的輔諮老師，曾至廈門進行幼兒園課程分享，為幼兒教育發揮共學共好的正面力量。
教育處說，胡慈恩規畫豐富多元的探索學習環境，讓孩子在學習自然科學、烹飪、植栽、語文及音樂等課程時，也能增進生活技能、知識及態度。針對特殊生她也設法尋求各方資源，配合家長及園內伙伴共同研擬學習策略，讓特殊孩子在友善的學習環境中打開封閉的心。
胡慈恩說，能夠獲得全國SUPER教師獎，要先感謝過港幼兒園園長簡美秀的支持，也要謝謝丈夫的包容，讓她可以全心投入教學，未來期許自己成為「成長型的老師」，為幼兒教育繼續努力。
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