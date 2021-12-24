台大重點科研學院揭牌 蔡英文提議「寒暑假不要太長」

台大今天成立重點科技研究學院，校長管中閔（左五）與蔡英文總統（左四）、教育部長潘文忠（左三）等與會貴賓一起揭牌慶賀。記者潘俊宏／攝影 台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，蔡英文總統、台大校長管中閔、教育部長潘文忠等人同框揭牌。蔡英文總統表示，台灣必須要加速產業創新腳步，快速培養人才是我們目標，她更提議不要有那麼長的寒、暑假，招生也不一定一年一次，腳步要快，越多人才越好。

立法院今年5月三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，國內多所頂大陸續成立相關學院，致力於科技人才培育。

蔡英文總統回顧，2019年多家科技公司提到人才培育瓶頸，因此開始發想半導體學院，但適逢競選連任，後來又面臨疫情挑戰，持續凝聚各方意見，今年也陸續在成大、陽明交大、台大、清大成立重點科技研究學院。

蔡英文總統說，這項任務一定要做成功，成功後將可帶領台灣產業發展更上一層樓，也可給其他產業更多創新想法。半導體學院創造的產業跟教育合作模式，未來可以拓展到其他產業，包含目前正在進行的金融學院。

蔡英文總統也自嘲，外界會說「台灣人才都給你們用光了」，因此期許全世界的好學生都能一起加入，除了讓半導體學院領先世界，也與其他國家溝通、整合，所以英文要講好一點，課程設計也以英文作為教學研究的主要語言。

台大校長管中閔表示，台大長期與高科技企業建立緊密的產學合作關係，藉產學合作吸引人才，也培養企業所需人才，企業則透過產學合作取得研發成果，並網羅人才，但高科技產業仍缺人才，大學也受限現有制度與資源，難擴大相關系所規模。

產創條例通過後，台大也獲得台積電、力積電、聯發科技與鈺創科技支持，另加上國發基金，正式成立「重點科技研究學院」。管中閔說，該學院匯集電資學院、工學院、理學院近70位優秀教師，初步規畫三個重點領域，包含積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、以及奈米工程與科學，目前已錄取75名碩士生與6名博士生（含三名國際博士生），將於明年9月入學。

管中閔說，從過去經驗來看，若對大學設下種種限制，將減損大學活力，侷限人才發展。他也期許創新條例還可以進一步鬆綁，並適用於整個台大，或設立類似學院的其他大學。

潘文忠表示，面對國際快速競爭，總統去年7月交付這項「非常任務」，跨部會展開討論，鬆綁多項法規，在各界支持下，今年5月通過立法院三讀、總統公布，有了法案基礎，讓學生能接觸頂尖科學師資，培育學術研究創新人才。

重點科技研究學院仰賴民間企業投資，以及國發基金。國發會主委龔明鑫致詞時則笑談自己是以「捐助人」身份與會，他也說，管中閔曾擔任過國發會主委，「知道國發基金可以這樣用」。

龔明鑫表示，半導體現在不僅是護國神山，也在世界扮演關鍵角色，過去企業多不用資金，也不用技術，缺德就是人才，國發基金支持培養數位人才是責無旁貸。

力積電董事長黃崇仁表示，台灣的西部有實力成為半導體矽谷，過去人才培育依賴美國學校，現在台灣可自己訓練。他也笑談，以前捐款給學校無法掌握挹注用途，藉由產創條例里程碑，勢必將帶動其他產業創新。

鈺創科技董事長盧超群表示，半導體進入「兆世代」，未來十年、二十年，要在晶體上放上十的十二次方電晶體。