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84國956校參加世界綠色大學評比 長榮大學首度擠進百大
長榮大學參加2021世界綠色大學評比、自9百多所各國參賽大學脫穎而出，首次進入百大。校長李泳龍表示，創校至今重視生態環境，加上緊鄰沙崙智慧綠能科學城優勢，多年努力終於被國際看見。
今年評比長榮排名第96、總分7825分，較去年133名躍進37名，以學校基礎建設及教育、研究項目進步最多。今年共84國、956所大學評比，台灣26校入榜。
李泳龍說，20年前就看見環境生態對台灣民眾、環境的莫大影響，將環境永續作為校務主要發展目標，同時深入社區實際參與推廣，20年默默地耕耘終獲國際肯定，也讓國際社會看見台灣，對師生是最實質有力的鼓舞。
李泳龍指出，20年前即啟動「綠色大學」計畫，參與整治二仁溪、組成河川巡守隊幫助維護水環境，獲政府及國際肯定，又獲亞洲企業社會責任獎綠色領導獎、行政院國家永續發展獎、國家企業環保獎及綠色行動獎、連四年台南綠色採購績優等多項表揚。
李泳龍說，綠能也是推動重點，校園建置「綠能環境行動教學與監測系統」，可監測科學園區綠能環境，完成先進的智慧綠能管理系統，還有全國首座校園內火車站，鼓勵教職員生用大眾運輸工具通勤。
校方因建構安全健康校園，在基礎建設評比獲得高分，設置18支可GPS即時查位置緊急求救鈴，結合監視系統形成緊密安全防護網。另設健康照護專車，傷害、罹病事件時護理師可快速到場救治，設電動車夜間巡守隊，守護校區周遭安全兼顧環保。
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