影／大專創思設計製作競賽 台大正修南台贏得各組第一

第25屆TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽19所大學及技職校院58隊捉對廝殺三天，今天傍晚在南台科大四強決賽、頒獎；南台科大機械系汪政毅、蔡侑宜、李國碩、蔡松穎獲得自動控制組金牌，第二、三名屏東大學、台科大。遙控組前三名正修、明星、台北科大、飛行組台灣大學、南台、正修；各組前三名分獲20萬元不等獎金。

今年競賽分自動組-智慧辨識、遙控組-旗開得勝、飛行組-黑琵飛行三大主題，各校隊從無到有打造機器人參賽。自控組冠軍蔡松穎表示，參賽機器人從發想、設計、規畫到製作完成實際時間長達六個多月，這段時間要克服很多困難，得第一很開心，但學到的知識能力與應用經驗更珍貴。

主辦單位表示，這項競賽是台灣創立最早、規模最大也最強調創意與實作結合的機器人闖關競賽；民國86年舉辦到今年第25屆，是國內大專院校理工科系師生交流學習最佳舞台，也是國內最受矚目的機器人年度賽事。

這次競賽獲教育部技職司與TDK文教基金會支持，總獎金提高至133萬元，創競賽歷史新高；頒獎與閉幕典禮，主辦校南台科大校長盧燈茂、教育部技職司長楊玉惠、財團法人TDK文教基金會董事長吳育慶及東電化董事長牛尾充等與會。

楊玉惠表示，各組冠軍將獲得20萬元獎金及金門旅遊體驗台灣文化之美，期望同學繼續往機器人領域發展。