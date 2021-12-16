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樂齡最年輕獲獎孫子輩講師 載爺奶一起上課

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今年樂齡教育奉獻獎最年輕獲獎者黃祐丞的課程以手機攝影、手機人際課程為主。圖／黃祐丞提供
今年樂齡教育奉獻獎最年輕獲獎者黃祐丞的課程以手機攝影、手機人際課程為主。圖／黃祐丞提供

今年24歲的黃祐丞是今年樂齡教育奉獻獎最年輕獲獎者。目前正在成功大學老年所就學，從小被爺爺奶奶帶大的他，跟長輩互動特別好，從大學就讀中正成人教育學系時，就開始到樂齡中心當講師至今已五年，課程深受長輩喜愛，延伸至今。特別的是，他會開車載自己的爺爺奶奶還有外婆一起去上課，爺奶都是他最忠實的學員。

教育部今天舉辦「第5屆樂齡教育奉獻獎頒獎暨2021年樂齡學習論壇」，表揚推動樂齡學習工作者。獲得教學優良獎的黃祐丞生長在三代同堂的家庭，從小跟著爺爺奶奶生活，讓他對於長輩的互動更有觀念，再加上成人教育系給的知識，更能運用於實際教學，符合長輩的學習需求。

黃祐丞的課程以手機攝影、手機人際課程為主，教長輩用手機拍照、錄影，還有使用Line等通訊軟體，以及將照片上傳雲端等，他細心地將不同的動作印製成講義，教長輩一步一步地學習，也會帶長輩到美術館、圖書館等戶外景點取景，活絡身心。

黃祐丞說，為長輩上課時，親和力很重要，此外，也要符合長輩需求，以長輩的身心變化做課程設計，像是長輩眼睛若有退化，簡報字體就要放大，另外，長輩的短期記憶力沒這麼好，也要不斷複習課程重點。

他也提到，他的爺爺奶奶本來也天天在家看電視，不願意走出家門，在他接觸樂齡教育之後，不斷邀約他們一起出門，自此，爺奶跟外婆就開始跟著他四處上課，成為他最忠實的學員。

為長輩上課時，親和力很重要，也要符合長輩需求。圖／黃祐丞提供
為長輩上課時，親和力很重要，也要符合長輩需求。圖／黃祐丞提供
今年24歲的黃祐丞是今年樂齡教育奉獻獎最年輕獲獎者。圖／黃祐丞提供
今年24歲的黃祐丞是今年樂齡教育奉獻獎最年輕獲獎者。圖／黃祐丞提供

教育部 圖書館

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