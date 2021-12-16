斯里蘭卡學生延畢卻沒課補修 教部介入協調結果曝

康寧大學台南校區18名斯里蘭卡籍學生，未修完畢業學分，卻傳出學校不再開課，學生權益受損。教育部今天與康寧大學召開協調會，會後決議學校必須協助延畢生在修業年限內完成修課，並要求學校12月底前完成開課計畫，若屆時未提報或未依計畫執行，將依私校法議處學校人員。

康寧大學台南校區經營不善，校內健康數位科技、資訊傳播、應用外語等3系已停招，只剩18名斯里蘭卡境外生，但這些學生過去就是曾在校方的安排下超時工讀，以致學分進度緩慢、不及格科目過多，因此未修完畢業學分，如今卻傳出學校不再開課，學生求助無門。

教育部今天與康寧大學召開協調會，會後共作成四點決議。教育部表示，台南校區目前雖已全面停招，但學校仍應持續開課，協助延畢生於明年暑修前完成修課、大三大四學生於修業年限內完成修課。

教育部也提到，學校應主動調查延畢生（含斯籍學生），以及尚有待補修學分的大三大四學生等課程需求，並依「必修課程有一人以上修習，即應開課；選修課程有三人以上選修，即應開課」原則，於學期及寒暑修期間積極開課，相關課程應由校內老師開課；如校內無合適授課專長的老師，可商議鄰近大學合適老師到校開課。

教育部也說，為了讓台南校區能夠順利開課，待學校與師生商定開課計畫後，將同意學校專案動支學校設校基金，支應前述開課相關費用；另為減輕學生經濟負擔，並有適足時間修課，開課收費標準不得高於學校既有規定，並請學校考量學生經濟狀況酌情補助。

教育部也要求康寧大學今年12月底前完成開課調查，並將開課計畫報部，若屆時未依限提報，或未依開課計畫執行，將依私校法及相關規定議處學校人員。