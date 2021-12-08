境外高中生確診單日增2例 校園病例累計913人
國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，高中境外移入共增2名確診，累計確診學生共913人。
根據教育部最新統計，從今年4月20日到11月29日下午5時30分，共有913名學生染疫，其中722名是本土案例，191名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加2境外，這2名皆為高中生；若以教育階段區分，大專校院共378名案例、高中142名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。
疫情指揮中心日前宣布，明年元旦起教育、養護機構及八大行業等職業，均強制完整接種2劑疫苗。教育部也已發文至各地方教育局處及學校，徵詢12至17歲學生施打BNT疫苗第2劑的意願並造冊，將於12月20日起安排合約醫療院所至校園集中接種。
教育部說，建議接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應的12至17歲青少年，接種第2劑BNT疫苗。但青少年打BNT第2劑產生心肌炎或心包膜炎比例偏高，請家長充分評估後再決定是否讓子女接種。
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