教師站導護拿旗擋車遭撞飛 教團：交通導護與教學無關

高雄市鳳翔國中一名女老師昨天上午在站交通導護時，被一輛小客車撞飛導致顱內出血，送醫動手術仍未脫離險境。學校師生今天紛紛寫卡片為老師集氣，高雄市教師職業工會強調交通導護明顯與教學無關，且干擾教師本職工作。呼籲教育局應立即明令禁止老師擔任交通導護工作。高雄市教育局提醒駕駛行經學校時，務必減速慢行，禮讓師生優先通行，保障通行安全。

高雄市教育局表示，鳳翔國中梁姓教師昨早在執行導護工作時，拿指揮旗協助學生過馬路，被對向闖紅燈來車撞擊，傷勢嚴重，緊急送醫後診斷為顱內出血，手術後轉加護病房，教育局及學校都在醫院協助。鳳山分局調查這輛車闖紅燈，駕駛人無酒駕情形，並已完成筆錄。教育局全力協助家屬處理相關事宜，並同步啟動目睹學生、家長等安心關懷輔導處遇機制，安撫親師生情緒。

許多親師也在討論這件車禍，不希望老師的安危被漠視，也質疑教學以外的事務為何要由老師去負擔？認為老師的專業不在指揮交通。

高雄市教師職業工會理事長于居正表示，工會多年來一向反對老師站導護，尤其是像鳳翔國中這次事故，居然讓老師「拿指揮旗去擋車」，更是不合理。老師並非道路交通管理處罰條例所稱的「依法令執行指揮交通之人員」，老師指揮交通若發生事故，要冒著被告的風險，而且已有實際案例。老師被車撞了，還可能被檢討「缺乏指揮交通專業」，對老師並不公平。

于居正表示，教師法明訂：「除法令另有規定者外，教師得拒絕參與主管機關或學校所指派與教學無關之工作或活動。」而交通導護明顯與教學無關，而且干擾教師本職工作，呼籲教育局應立即明令禁止老師擔任交通導護工作。

于居正說，教育部身為最高主管教育行政機關，應負最大責任。教師並不具交通指揮權，但外界都以「志業、愛心」的大帽子規訓教師，問題還是沒能解決。他認為，如果政府可以花200億做到「班班有平板」，為什麼不能花點錢聘請有權「依法令執行指揮交通之人員」擔任導護？不要讓老師無謂犧牲了。

高雄市教育局表示，梁教師於值勤導護工作時，除穿著反光背心及手持阻擋旗外，並輔以吹哨提醒用路人，針對交通事故發生深感遺憾。教育局也再次提醒用路人上放學時段行經學校時，務必減速慢行，禮讓師生優先通行，共同保障師生通行安全。