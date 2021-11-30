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金門青少年文學獎徵文216篇參賽 比賽結果揭曉

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府教育處今天表示，金門青少年文學獎徵文此次參賽者超踴躍，今天公布比賽成績。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府教育處今天表示，金門青少年文學獎徵文此次參賽者超踴躍，今天公布比賽成績。記者蔡家蓁／攝影

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽成績出爐！金門縣府教育處今天公布金門青少年文學獎徵文比賽成績，散文組高中職及國中小3組第一名分別由金門高中陳沛羽、烈嶼國中洪子非、金湖國小林定浤獲得；新詩組由金門高中林婉琇、金湖國中陳語彤、中正國小許嚴之獲得，小說組、童話組第一名從缺。教育處預定在111年1月8日舉行頒獎典禮公開表揚。

教育處表示，「金門青少年文學獎徵文比賽」是該處特別為地區學子舉辦的徵文比賽，對於金門縣文學人才的從小扎根特別具有意義。徵文比賽學生投稿踴躍，參賽作品總計高達216篇。

此次徵文比賽各組分別邀請臺灣金門地區知名作家擔任評審委員，散文組由知名作家張英珉、知名縣籍作家王先正、陳秀竹、金門大學通識教育中心助理教授林黛琿擔任評審；新詩組由著名詩人顏艾琳、高雄師範大學中文系教授曾進豐、成功大學中文系教授翁文嫻、清華大學中文系副教授楊佳嫻擔任評審。

另外，小說組由知名縣籍作家陳長慶、吳鈞堯、台籍知名作家張耀仁擔任評審。本屆新增的童話組則由知名兒童文學家王淑芬、張友漁、鄭淑華擔任評審。委員們對於此次的參賽作品給予高度肯定。

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽獲獎作品如下：

(一)小說組

第一名：從缺

第二名：金門高中何彥澄

第三名：金門高中呂丞翰

佳作：金門高中黃家瑩

(二)散文組─高中職

第一名：金門高中陳沛羽

第二名：金門高中蔡詠卉

第三名：金門高中蔡侑岑

佳作：金門高中周怡秀、金門高中呂丞翰

(三)散文組─國中

第一名：烈嶼國中洪子非

第二名：金城國中魏采蕎

第三名：金湖國中陳子茉

佳作：金湖國中王譽崵、金湖國中蔡瀞宸、金沙國中黃相瑋

金門 徵文

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