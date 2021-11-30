金門青少年文學獎徵文216篇參賽 比賽結果揭曉

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽成績出爐！金門縣府教育處今天公布金門青少年文學獎徵文比賽成績，散文組高中職及國中小3組第一名分別由金門高中陳沛羽、烈嶼國中洪子非、金湖國小林定浤獲得；新詩組由金門高中林婉琇、金湖國中陳語彤、中正國小許嚴之獲得，小說組、童話組第一名從缺。教育處預定在111年1月8日舉行頒獎典禮公開表揚。

教育處表示，「金門青少年文學獎徵文比賽」是該處特別為地區學子舉辦的徵文比賽，對於金門縣文學人才的從小扎根特別具有意義。徵文比賽學生投稿踴躍，參賽作品總計高達216篇。

此次徵文比賽各組分別邀請臺灣金門地區知名作家擔任評審委員，散文組由知名作家張英珉、知名縣籍作家王先正、陳秀竹、金門大學通識教育中心助理教授林黛琿擔任評審；新詩組由著名詩人顏艾琳、高雄師範大學中文系教授曾進豐、成功大學中文系教授翁文嫻、清華大學中文系副教授楊佳嫻擔任評審。

另外，小說組由知名縣籍作家陳長慶、吳鈞堯、台籍知名作家張耀仁擔任評審。本屆新增的童話組則由知名兒童文學家王淑芬、張友漁、鄭淑華擔任評審。委員們對於此次的參賽作品給予高度肯定。

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽獲獎作品如下：