【教育新趨勢】虛實整合現在正夯—「AI上學」數位讀書指導的全方位教學
虛實整合近年已成教育新趨勢，去年新冠疫情(COVID-19)爆發，數位化教學一時之間成為全球教育顯學，反觀傳統補教產業則成為疫情肆虐下的重災區。眾多補教業者在停班停課的影響下紛紛陷入營運困境，但也有不少業者提前轉型，成功突圍，大幅降低了疫情所帶來的衝擊。
力宇教育創立的「AI上學」遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將「線上課程」與「實體教學」加以整合，以「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的個別讀書指導，創造最有成效的「真人數位讀書指導班」。後疫情時代AI上學仍持續成長，目前已是全國第一品牌！
AI上學獨家AILead365教學整合管理系統，提供學生108課綱『全科全版本』學習內容，並結合測驗、影片、學習診斷及校務管理，將數位學習的教學品質提升到業界最高水準。此外，更引進力宇教育獨家研發技術—『3D互動式數位教材』，幫助學生學習自然科實驗時，在無法實際操作的狀況下，也能了解實驗原理及操作細節，亦能解決實驗中極危險、極耗時或極微小無法用肉眼觀察的狀況。
AILead365教學整合管理系統中所提供的數十萬題線上測驗，不僅讓學生學習不受限、教師出卷快速方便外，更能透過AI智能數據分析，收集學生的測驗數據並診斷弱點，打造個人專屬學習診斷表，協助補習班老師幫學生補強弱點，起到適性輔導的作用。學生也可針對自己的弱點加強練習，達到事半功倍的成效。
為激勵全國分校學生，AI上學設置了「明日之星獎學金」，鼓勵學生善用學習平台，把握有限時間，達到高效學習！目前許多AI上學的學生都藉由這樣的學習模式，找回讀書的自信及方法，因此在校成績優異，而獲得「明日之星獎學金」。
目前許多大型上市與中、小型地區補教業者都是力宇教育的合作夥伴，歡迎您善用Ailead365平台使數位學習達到虛實整合，與我們共同打造出補教業最佳的新型學習模式！
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