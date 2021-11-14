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聯合盃作文賽高雄區初賽 培養永不褪流行能力閱讀寫作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
補教老師吳信謙帶著對作文有興趣的學生來參賽。記者徐如宜／攝影
補教老師吳信謙帶著對作文有興趣的學生來參賽。記者徐如宜／攝影

第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽，今天在文山高中舉行，高中職、國中小800多名學生參賽，作文出題、答題採會考、學測模式，學生們振筆疾書。高雄市教育局副局長陳佩汝表示，閱讀寫作是永遠不會褪流行的能力，教育局在各學習階段推動不同的閱讀計畫，讓學生提升多元能力。

聯合盃全國作文大賽已舉辦15年，今年的主題為「舞文倡議、永續實踐」。國中教育會考有寫作測驗，大學學測已將作文從國文中分離出來，另以「國語文寫作能力測驗」 單獨施測。許多家長非常重視孩子的閱讀與寫作，鼓勵孩子參加作文大賽，累積應試經驗。

「閱讀寫作是永遠不會褪流行的能力！」高雄市教育局副局長陳佩汝今天到聯合盃作文賽現場實察，她表示，108課綱的教學目標是培養核心素養，鼓勵自主學習，教師給學生開放的框架，閱讀理解能力也會影響學科閱讀的效果。學生的溝通力不只是講話，更深入的還有文字，教育局在各學習階段推動不同的閱讀計畫，並配合數位閱讀，讓學生提升多元能力。

比賽鈴聲一響，學生振筆疾書。今年聯合盃全國作文大賽高雄區初賽各級組作文題目，國小中年級「有個故事讓我印象深刻」；國小高年級「關於共享金牌，我想說的是......」；國中七年級「原來，我也可以OO」；國中八年級「我的追尋」；國中九年級「關於鑰匙二三事」；高中職組「跨越OO的山峰」。各組題目由教師群命題，比照會考、學測寫作測驗，有小段引言說明，再請學生發揮，時間60分鐘。

道明中學國中部學生陳詠澤喜歡閱讀及寫作，覺得是一種享受，從歷史書籍中可以得到先人智慧，透過文字有身歷其境之感。補教老師吳信謙帶著對作文有興趣的學生來參賽，十全國小學童李婕睿說，在家裡一有空就會閱讀，喜歡文學類的書籍，作文有助寫出自己的想法。國中生陳亭希參加學校的語文培訓班，教師引導多元廣泛閱讀，母親也會帶她到書店選書，悠遊於書海。

高雄區初賽分為國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級與高中職組，各組取一至五名及30名佳作，參加111年1月9日在台南市長榮中學舉行的決賽。

第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，主辦單位推薦參賽優秀叢書。記者徐如宜／攝影
第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，主辦單位推薦參賽優秀叢書。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局副局長陳佩汝表示，閱讀寫作是永遠不會褪流行的能力。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局副局長陳佩汝表示，閱讀寫作是永遠不會褪流行的能力。記者徐如宜／攝影
第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，參賽學生振筆疾書。記者徐如宜／攝影
第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，參賽學生振筆疾書。記者徐如宜／攝影
第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，參賽學生振筆疾書。記者徐如宜／攝影
第15屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽在文山高中舉行，參賽學生振筆疾書。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局副局長陳佩汝（右二）與文山高中校長王明政（右一）到聯合盃作文大賽現場實察。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局副局長陳佩汝（右二）與文山高中校長王明政（右一）到聯合盃作文大賽現場實察。記者徐如宜／攝影

教育局 國中教育會考 學測

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