代理教師職前年資不同調 議員：高中與國中小公平採計

台中市代理教師職前年資採計一市兩制？台中市議員林祈烽、施志昌希望國中小代課教師薪資結構，比照高中職代理教師，職前年資或取得較高學歷者，得比照編制敍薪級。不要出現一市兩制，不公平。

市議會今進行教育文化業務質詢，市議員林祈烽指出，台中市2017年起將原國立高中職改為市立後，訂「台中市立高級中等學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」保留全市高中職代理教的職前年資或取得較高學歷者，比照編制內合格專任教師提（改）敘薪級。對代課或代理教師較有保障，另對勞方來說，也是一個合理的薪資結構。

但台中市國中小及公立幼兒園兼任代課及代理教師卻未比照高中職代理教師的權益，為什麼國中小代理教師具有職前年資或代理期間經進修取得較高學歷者，無法比照編制內合格專任教師提敘薪級？都是代課或代理教師，出現一市兩制，但台北市和金門縣是有採計職前年資的，台中市是否比照？

教育局長楊振昇表示，當初國立高中職改隸協商時，只有談到保持國立高中職代理教師的權益，未提到國中小代理教師。副市長令狐榮達則說，台北市的財源較充裕，目前其他各縣市都沒有比照採用同樣的提敍辧法，市府會研議，中央如修法就比照辦理。

林祈烽表示，希望市長盧秀燕正視這個問題，朝向同一個辦法來敍薪，同樣是教師不應差別待遇。