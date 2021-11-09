快訊

傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

23名幸運兒出爐！數位五倍券抽獎 最大獎價值12萬Gogoro電動單車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理教師職前年資不同調 議員：高中與國中小公平採計

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求代理教師職前年資採計，不要一市兩制。圖/林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求代理教師職前年資採計，不要一市兩制。圖/林祈烽提供

台中市代理教師職前年資採計一市兩制？台中市議員林祈烽、施志昌希望國中小代課教師薪資結構，比照高中職代理教師，職前年資或取得較高學歷者，得比照編制敍薪級。不要出現一市兩制，不公平。

市議會今進行教育文化業務質詢，市議員林祈烽指出，台中市2017年起將原國立高中職改為市立後，訂「台中市立高級中等學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」保留全市高中職代理教的職前年資或取得較高學歷者，比照編制內合格專任教師提（改）敘薪級。對代課或代理教師較有保障，另對勞方來說，也是一個合理的薪資結構。

但台中市國中小及公立幼兒園兼任代課及代理教師卻未比照高中職代理教師的權益，為什麼國中小代理教師具有職前年資或代理期間經進修取得較高學歷者，無法比照編制內合格專任教師提敘薪級？都是代課或代理教師，出現一市兩制，但台北市和金門縣是有採計職前年資的，台中市是否比照？

教育局長楊振昇表示，當初國立高中職改隸協商時，只有談到保持國立高中職代理教師的權益，未提到國中小代理教師。副市長令狐榮達則說，台北市的財源較充裕，目前其他各縣市都沒有比照採用同樣的提敍辧法，市府會研議，中央如修法就比照辦理。

林祈烽表示，希望市長盧秀燕正視這個問題，朝向同一個辦法來敍薪，同樣是教師不應差別待遇。

代理教師 台中市 薪資

延伸閱讀

台中合併11年學校午餐縣市價差5元 議員:不影響菜色？

中市2947名學生遺失檔案 議員：教局硬起來向教部抗議

台中毛小孩殯葬用地恐違法？農業局：關注地目變更

好廢！中市府「垃圾」當寶賣 議員：浪費公務公帑

相關新聞

中市2947名學生遺失檔案 議員：教局硬起來向教部抗議

教育部遺失 81校、7854名學生、2萬5210筆學習歷程資料，台中市是重災區，有大甲高中等19校2947名學生受影響。...

代理教師職前年資不同調 議員：高中與國中小公平採計

台中市代理教師職前年資採計一市兩制？台中市議員林祈烽、施志昌希望國中小代課教師薪資結構，比照高中職代理教師，職前年資或取...

從小培養「財富自由」 嘉縣理財營教育學生正確金錢觀

嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣...

幼兒園師生比40年未改 黃偉哲連署支持調降到1：12

幼兒園教學模式已由大班級團體教學走向更重視幼兒個人學習的模式，需求已大不同，但幼兒園師生比40年來一直維持1:15不變，...

高中英聽新增長篇聽解 答對率逾7成

新課綱首屆考招新制將陸續舉行，其中十萬四四九名高三生報名的第一次高中英聽測驗率先登場，大考中心昨開放查詢成績。大考中心說...

學妹家玩躲貓貓「半年連竊10萬元」 小六女童認錯：分給同學花

台中發生5年級女童邀同校數名6年級學姐到家裡玩「躲貓貓」，家長指控抽屜裡的現金約10萬元被偷，校方深入了解是連續偷竊案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。