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代理教師一當十多年 南投縣加分獎勵資深優秀代理教師

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣偏鄉小校多，仰賴代理教師補充師資人力，縣府將提供教師甄選筆試加分，鼓勵資深和優秀代理教師。圖／南投縣政府提供
南投縣偏鄉小校多，仰賴代理教師補充師資人力，縣府將提供教師甄選筆試加分，鼓勵資深和優秀代理教師。圖／南投縣政府提供

南投代理教師多達6百多人，縣議員曾振炎說，有的代理教師已經擔任十多年，但每次參加教師甄試，成績就差一點點無法錄取，縣府應對資深代理教師加分，鼓勵老師留下來。教育處長陸正威說，教育處已經擬定資深代理教師加分獎勵，如果願意兼任行政工作，也可領到12個月薪資。

南投縣地廣人稀，偏鄉小校想要留住教師相當困難，不少學校都以代理教師為主，國中代理教師200多人、國小代理教師400多人，但代理教師扣除寒暑假只能領10個月薪資，也沒有教師的休假和國民旅遊卡。

曾振炎說，南投縣教育要倚重代理教師，有的代理教師已經工作10多年，但參加教師甄選都因些微成績無法錄取，對資深優秀的代理教師並不公平，同工不同酬也影響代理教師的士氣，希望教育處比照郵局甄試，對於資深代理教師在甄試時加分，讓他們有機會轉為正式教師。

南投縣教育處表示，縣市政府會就個別財政預算考量代理教師聘期的問題，南投縣是8月20日至隔年7月1日未滿一年，代理教師要編列12個月薪資有困難。

教育處長陸正威說，為了鼓勵資深或優秀的代理教師有機會成為正式教師，縣長林明溱已經批准，在教師甄選時，對資深代理教師提供筆試加分，最多採計4年。

為了鼓勵代理教師參與行政工作，代理教師願意協助長兼任行政工作，包括主任、組長職務，代理教師一整年連續聘期，這樣隔年獲續聘後，便可以給予慰勞假、休假補助。

代理教師 南投

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