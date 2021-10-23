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台大校長管中閔不續任 教育部回應

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台大校長管中閔不續任 教育部回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長。記者趙宥寧／攝影
台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長。記者趙宥寧／攝影

台灣大學校長管中閔今天在校務會議中宣布將不連任校長，卸任理由主要是考量到年齡，希望台大能有更年輕的想法帶領師生向前，預計將於2023年1月7日卸任。教育部表示，管校長宣布不續任，台大應於111年3月前組成遴委會，進行新任校長遴選事宜。

教育部表示，依「大學法」第9條第1項規定，新任公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿前10個月，由學校組成校長遴選委員會（以下簡稱遴委會），經公開徵求程序遴選出校長後，由本部或各該所屬地方政府聘任之。

教育部說，管校長第1任任期自108年1月8日至112年1月7日，因管校長宣布不續任，台大應於111年3月前組成遴委會，進行新任校長遴選事宜。

教育部表示，依「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」第2條及第3條規定，國立大學應於校長任期屆滿前10個月組成遴委會，由遴委會選定校長人選後報教育部聘任。

教育部 校長遴選 台大 管中閔

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