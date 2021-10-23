台南科技產業發展大爆發 設美國學校近在咫尺！

台南市是6都唯一沒有外僑學校的城市，不少規畫到美國等英語系國家讀大學的學生，只能到高雄讀美國學校。但教育局數月前已接獲設校申請案，最近申請人與長榮中學談妥合作，租借該校閒置空間設置台南美國學校，已報請國教署審核中，若通過，將給有外國護照學生另種就學選擇。

台南原有台南美國學校，位於北區開元路與長榮路口，但隨著中美斷交，美軍逐漸撤離台灣，1975年廢校，目前僅剩圍牆殘跡，已成公園。但近年來，台南隨著南科、沙崙智慧科學城帶動，科技人才進駐，外僑學校有需求性，也傳出有人看中台南是外僑學校處女地，想在台南設置美國學校的消息。不過，只聞樓梯響，不見人下來。

但隨著總統蔡英文要在2030年成為雙語國家的政策，學校都加足馬力推動雙語，並與英語系國家學校締結姊妹校，加強交流合作；有的學校則申設為國際學校，力拼招生。雙語政策氣氛下，以及台南科技產業的大發展，今年陸續有北部某美國學校，申請遷校到台南，以及有人申請設置台南美國學校。

台南市教育局表示，北部某美國學校申請遷校台南案，因校地問題沒有進展，暫時卡住。另申設台南美國學校案，申請人已找上長榮中學並談妥租借該校設置外僑學校，已報請國教署審核中，期待能通過。

長榮中學校長許德勝表示，該校配合國家雙語政策，已成立國際部，也是南台灣第1所同時獲得英國牛津考試院和英國文化協會「全球夥伴學校聯盟」雙認證的學校，同時成為英國文化協會「全球夥伴學校聯盟」會員。該校走的是國內外課程堅固的雙軌制，美國學校是單軌制，走美國學制系統，因系統不一樣，不會影響招生，因此獲校務會議、董事會通過，期待教育部審核通過，共創雙贏。